高雄智慧農業媒合會媒合率8成8 農地智慧監測最夯

農業局今舉辦智慧農業媒合會，以農地智慧監測最夯，圖為智慧氣象站受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2022/03/02 19:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局今年擴大推動智慧農業，4大補助比去年更多，今舉辦媒合會吸引100多人參加，媒合率高達8成8，7成農民關注農地智慧監測，3成農民提出智慧生產機需求，農業表示，將全力協助農民省工、省時、更省力。

高市農業局去年首推智慧農業，編列預算300萬元，補助16名農民，並與廠商組成智慧農業團隊，透過公私協力，幫助農民數位轉型，減輕農務負擔。

農業局今年擴大推動智慧農業，擴大預算達400萬元，新增智慧服務，提供4大補助，最高50萬元，今舉辦媒合會，吸引100多人參加，現場展示智慧氣象站、病蟲害智慧監測、自動割草車、自動搬運車、自動噴藥車、無人植保機等，令農民嘖嘖稱奇。

斯布特芽田農民林欣樺分享經驗，去年導入智慧環控、完善冷鏈監控，減少豆芽菜失溫，更能掌控生長環境，經由遠端監控減少通勤時間，還能依據天氣溫度監控，決定豆芽菜生產量，不但省時、省工，更增加良率近1成。

農業局表示，媒合率達8成8，其中7成農民對環境智慧感測及控制有興趣，以農地智慧監測最夯，如土壤、溫度等，3成農民對自動割草車、無人植保機等，提出智慧生產機需求。

農業局今舉辦智慧農業媒合會，現場媒合率高達8成8。（記者陳文嬋攝）

農業局今舉辦智慧農業媒合會，現場展示多樣化智慧農業科技，令農民嘖嘖稱奇。 （記者陳文嬋攝）

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