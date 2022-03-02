民進黨提名陳其邁連任高市長 趙天麟：最強母雞、府會雙贏

民進黨正式提名陳其邁連任高市長，民進黨高市黨部主委趙天麟形容陳其邁是最強母雞、目標府會雙贏。（記者王榮祥翻攝）

2022/03/02 17:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨中執會今正式提名高雄市長陳其邁力拚連任，高市黨部主委趙天麟表示，陳其邁將是「最強母雞」，黨部會全力輔選挺邁拚高票、議會席次過半，一定要府會雙贏。

趙天麟指出，陳其邁2020年8月底就任市長，團隊努力市政「2年拚4年」，卻又面臨百年旱災及疫情嚴峻考驗，他以醫療專業成功守護、並控制高雄市免於疫情擴大，另加速鑿井抗旱，也讓高雄解缺水之苦。

防疫抗旱外，陳其邁致力產業轉型，推動亞洲新灣區為5GAIoT創新園區，招商多管齊下，統計一年多來，投資高雄總額逾5000億元，還有啟動橋頭科學園區建設工程，迎來台積電投資高雄，市府努力建構高雄成為科技S廊帶，將磁吸更多關聯產業落腳高雄。

交通建設也不遑多讓，捷運輕軌四線齊發，市府加速空污改善，協調事業單位擴大減煤停機等，對弱勢及青年的照顧也不遺餘力。

中央及地方合作推動興建1萬戶社會住宅，要全方面滿足就業青年及弱勢者居住需，高雄市經濟總體銷售額方面，110年破5.5兆元，比109年增加逾1兆元，居六都之首。

硬體建設及招商有成，環境美綠化也大受好評，高雄鐵路地下化綠園道全線開放使用，已成為高雄市休憩的新地景。

趙天麟特別讚賞才剛落幕的台灣燈會在高雄，不管是無人機演繹還是衛武營燈區的絢爛，賞燈人潮洶湧，估計逾千萬參觀人次，還有逾160億元的經濟效益，網路社群留言好評如潮。

他表示，陳其邁及團隊緊緊緊，2年拚4年的努力交出漂亮成績單，黨部會全力輔選陳其邁及市議員參選人發揮最大戰力，也呼籲民眾用選票下架阻礙城市進步的國民黨議員，讓民進黨府、會雙贏，一起為高雄市邁向下一個百年打造更堅強的基石。

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