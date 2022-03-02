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    俄烏激戰 郵政展示反共抗俄郵箱爆紅

    「反共抗俄」郵箱吸引民眾拍照。（記者黃旭磊攝）

    「反共抗俄」郵箱吸引民眾拍照。（記者黃旭磊攝）

    2022/03/02 14:59

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕中華郵政博物館高雄館展示1956年代反共抗俄郵箱，於俄羅斯入侵烏克蘭後意外吸引民眾拍照，而1895年發行臺灣民主國「獨虎郵票」，也因台灣燈會無人機表演「藍地黃虎旗」 旗幟爆紅。

    外交部南部辦事處處長沈正宗大使，今天陪同立志中學60多名師生走訪郵政博物館，館藏由中華郵政董事長吳宏謀擘劃，沈正宗與外交部副參事林俐枝、越南勇源教育發展基金會執行長冼文舉、高雄市政工商發展投資策進會執行長劉彥賢及大榮中學董事會執行長張簡助立，特別感謝吳宏謀將百年郵政文化在於南台灣播種。

    沈正宗提出3點勉勵在場學生；他表示，要做善良、感恩及知足的人，讓社會形成善循環，也要對父母師長及提攜人士心懷感恩，最後是做事一步一步來，自然會水到渠成。

    由於俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，館內展出1956年代於台南、嘉義及新竹試辦民營客運懸掛郵箱，外表以白漆寫著「反共抗俄、復國建國」，意外激發民眾愛國情操，紛紛拍照留影，而燈會無人機展演台灣民主國「藍地黃虎旗」，黃虎於愛河灣上空虎虎生威 ，也讓1895年劉永福黑旗將軍印製「獨虎郵票」爆紅。

    郵政博物館高雄館於去年12月2日開幕，3個月來吸引超過2千人入館參觀，沈正宗、第11屆台灣小姐決賽佳麗到訪後品嚐「郵局咖啡」，討論新時代郵票何去何從等議題。

    立志中學師生走訪郵政博物館。（記者黃旭磊攝）

    立志中學師生走訪郵政博物館。（記者黃旭磊攝）

    反共抗俄郵箱曾於1956年代懸掛客運。（記者黃旭磊攝）

    反共抗俄郵箱曾於1956年代懸掛客運。（記者黃旭磊攝）

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