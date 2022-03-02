談年底選戰 陳其邁：民進黨在台北不是沒機會

高雄市長陳其邁今接受網路政論節目專訪，談到年底選戰。（記者王榮祥翻攝）

2022/03/02 14:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕爭取連任的高雄市長陳其邁今表示，選舉要讓人家感動，優秀候選人自己努力、人民信賴、搭配選舉戰術運用，都會決定能否勝選，他認為台北對民進黨來說不是沒有機會，有個好人選獲得青睞都有機會，選舉沒有絕對的。

民進黨中央今下午可望正式提名高雄市長陳其邁爭取連任，陳其邁今中午接受網路政論節目專訪時，也被問到對年底選戰看法。

他先提到自己擔任市長後，青年失業率（15到24歲）9.1%、六都最低，比上任前13.9%、六都最差相較有進步，前年高市整體營業總額約4兆、去年5兆多、增加1.5兆，成長率六都第一。

當他力求施政方向明確、告訴市民要做什麼，然後大家一起努力，所以無論製造、服務、科技業，都大幅成長。

對於年底高雄市長選戰，對手可能是誰？陳其邁回應不太清楚，因先前一直忙著防疫、燈會跟市政，沒特別關注，到底誰來選？也應等其他政黨人選確定後、再討論。

至於六都市長布局，他認為還是該從「人」的角度來看，例如整體政黨路線、國際大環境，民進黨在小英總統跟蘇貞昌院長做得很辛苦、努力，外交成果、貿易定單都有好表現，但關鍵還是在地方政治，須跟人民生活直接、有較多感受。

外界關注台北市長選情，他覺得被熱烈討論的衛福部長陳時中防疫表現外，在各方面都是一個很好的人，私底下跟他聊天、很有趣、豪爽，兩年前疫情開始到現在幾乎沒日沒夜，抗壓性了不起。

他評論時中部長也是人、不是聖人，任何事情、決策不可能十全十美，尤其面對千變萬化的病毒，防疫措施要隨時調整。

陳其邁也肯定各地方政府防疫表現，無論新北、台北、台中盧市長，都很辛苦，且超越大家想像，在某種程度上，對疫情中心從事防疫人員，大家都該肯定，而陳時中這兩年的努力很不簡單，抗壓性與危機處理能力，都是作為一個政務官應具備條件。

至於國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊也被看好，陳其邁表示，選舉對所有人都一樣，最大對手是自己，當自己成就某些條件，自然大家會選你。他也肯定蔣萬安、黃姍姍的努力，強調人民會選擇信賴的政治人物，且會從長期表現來看，要自己不斷突破、自我超越。

陳其邁進一步透露，自己是民進黨選對會成員，但從沒聽聞前副總統陳建仁在考慮名單中；他覺得選舉要讓人感動，優秀候選人自己努力、人民信賴、選舉戰術運用，都會決定能否勝選，台北對民進黨來說、不是沒有機會，有個好人選獲得青睞，都有機會，選舉沒有絕對的。

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