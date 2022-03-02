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    失戀男種大麻排解寂寞 瞎忙1年沒收成還差點坐牢

    黃姓男子失戀種大麻排解寂寞，還沒吸到毒就被抓，法官輕判放他一馬。示意圖（資料照）

    黃姓男子失戀種大麻排解寂寞，還沒吸到毒就被抓，法官輕判放他一馬。示意圖（資料照）

    2022/03/02 13:52

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子失戀心情不佳，想吸毒排解寂寞又怕被騙，於是他上網買大麻種子，自學種出大麻植栽後，準備烘烤後來吸食，結果大麻葉被他烤焦不能用，他又再買一批種子來種，結果還沒收成就被警方循線逮捕，瞎忙1年沒抽到半口大麻的黃男，被法官依製毒未遂罪判刑2年、緩刑5年。

    判決指出，24歲的黃姓男子和交往多年的女友分手後，一個人獨自在外租屋的他，感到空虛寂寞，於是他想透過吸食來排解孤單；2020年11月底，黃男先在網路上向不知名的網友購入10顆大麻種子，再上網學習如何種大麻。

    黃男藉由網路教學，把大麻種子植入培養土，再施以澆水、施肥、燈具照射等照料，10顆大麻種子只培育出3株大麻植栽，他再把大麻植株自然脫落的葉子，放入烤箱烘乾，結果火候沒掌握好烘烤失敗。

    黃男不死心，去年2月再以價值約5800元的泰達幣，向網友購買20顆大麻種子，結果還沒收成就被警方找上門，依製毒重罪送辦；高雄地院審理時，黃男坦承犯行，但強調這些大麻是自己種來吸食不是要賣。

    由於大麻屬二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，法官考量黃男種大麻時年僅24歲，年輕識淺，因情感失意才會種大麻吸食，且數量不算多，又沒有種成功，考量檢察官起訴後替他求情，加上犯罪情節不算重大，法官決定讓他有機會改過遷善，輕判他徒刑年、緩刑5年，應服120小時義務勞務，可上訴。

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