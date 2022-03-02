少數意見成主流聲音 陳其邁建議國民黨需要一場大辯論

陳其邁建議國民黨，應該對自己的路線檢討有一場大辯論。（記者王榮祥翻攝）

2022/03/02 13:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨兩岸、國際路線屢屢引發議論，國民黨大多數人靜默，僅有少數人發聲!高雄市長陳其邁今指出，國民黨需要一場大辯論。

陳其邁今接受網路政論節目訪問時指出，對於國民黨發展與路線提出些許看法，他舉前總統陳水扁1999有兩岸路線辯論，後提出新中間路線，但國民黨看不出路線檢討，無論換柱風波、黨主席選舉，都是很隱諱的指向個人問題，或者所謂特定候選人人格特質。

但他覺得這些都不是問題，從一個不同政黨角度來看，「國民黨需要一場大辯論」，到底要鎖定中國市場?中間路線?或是國際地緣改變下的調整，例如中美貿易戰等，國民黨都沒討論、如何調整。

他說，自己評論太多、好像講人家的家務事，但從政黨發展經驗、國際情勢等，想給國民黨一個建議，聽不聽由他們自己判斷，國民黨需要一場大辯論。

對於國民黨要求美國訪團應該也跟國民黨碰面，陳其邁覺得對美方、對國民黨都是好事，且朱立倫主席是國民黨內少數了解美國的人。

至於烏克蘭遭俄羅斯入侵，台灣局勢也受到關注，陳其邁強調，台灣的安全是台灣人自己要負責，由國人共同負責承擔，要表達自己態度才重要，美方也想了解台灣態度，亞太和平的穩定，台灣自己要負責，強化自我防衛是根本，對於區域和平也婦有本身責任，不求戰、不挑釁，但也要備戰，防衛能力增加才能止戰。

主持人提到烏克蘭被入侵第7天，國民黨才有聲音，且這幾天當中，洪秀柱、吳斯懷、林郁方等藍營人士發言感覺像扯後腿；陳其邁認為，這些意見在台灣沒人在意，是「很少數意見」，這些人講話在國民黨內部沒討論過，國民黨很多人都靜默不語，意味對重大國際事件不表達態度、甚至迴避，結果少數意見變成國民黨內部主流聲音。

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