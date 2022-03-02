高雄取締超速最犀利「區間測速」重啟 3處同步開罰

高雄取締超速最犀利的「區間測速」系統重啟，全市3處同步取締開罰！（警方提供）

2022/03/02 13:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市停用近2年的「區間平均速率監測系統」，昨起重新啟用，警方今重申取締超速減少事故的決心，包括鳥松區、內門區等3處「區間平均速率監測系統」，據了解，該監測系統已經交通部指定資安檢定後，重新啟用、上路，各縣市區間測速路段陸續重新投入執法之列。

高市目前共設置3處區間測速系統，包括鳥松區松藝路、內門區市道182線28.9公里至31.8公里路段，以及內門區台3線389公里至396公里路段，其中，最早設立的區間測速位於鳥松區松藝路上，在2019年11月正式執法，發揮減速及降低肇事率效果，不過，因該測速系統在他縣市因軟體時間未校正，造成測速異常，一度也引起高市議員的關切。

各縣市陸續暫停「區間平均速率監測系統」執法，直至2020年4月間，高雄市的區間測速系統也停止執法，立法院促成「度量衡器檢定檢查辦法」修法，並增列「公務檢測用區間平均速率裝置」項目，保障用路人權益，委由經濟部標準檢驗局委託中央研究院、工業技術研究院、財團法人台灣商品檢測驗證中心等機構驗證，並請交通部指定資安檢定後重新啟用。

據了解，「區間平均速率監測系統」昨起重新取締超速，許多民眾還不清楚恢復執法一事，警方今提醒路過這3路段的車輛，請依號誌標示行駛，如果平均速率超出取締標準，將會接到罰單，請遵守區間均速限速規定。

高雄取締超速最犀利的「區間測速」系統重啟，全市3處同步取締開罰！（警方提供）

高雄取締超速最犀利的「區間測速」系統重啟，全市3處同步取締開罰，已有不少超速違規被照。（警方提供）

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