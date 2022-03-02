領先全國推動智慧檢測路平 林欽榮：天坑之城不會是高雄

副市長林欽榮今視察新興區民生路表示，天坑之城不會是高雄。（記者陳文嬋攝）

2022/03/02 12:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市全國首推預防性智慧檢測道路，以智慧感測透地雷達技術，結合AI人工智慧的大數據分析，整合3D管線平台，推動智慧路平，全面預防性檢測全市道路，是全國第一個縣市辦理預防性檢測作業，副市長林欽榮表示，不接受天坑之城說法，強調天坑之城不會是高雄。

高市打造智慧城市，水利局、工務局跨局處合作，運用透地雷達技術，投入路平專案，由新興區民生路打頭陣，偵測到17處孔洞，已完成9處修補，另有8處孔洞深達1.5公尺，沒有立即危險，已連線到3D管線平台，進行後續追蹤。

林欽榮今視察表示，高雄是工業城市，路面下陷原因大多為地下管線破損引起土石流失往上掏空形成孔洞造成，當地表凹陷時，地下孔洞早已存在一段時間。

林欽榮指出，他整合水利局與工務局，針對雨、污水下水道設施周邊道路，以透地雷達技術偵測孔洞，如有破損應立即開挖修復，避免豪雨造成道路掏空，降低新鋪路面掏空的機率。

林欽榮說，市府今年自籌1000萬元，將檢測道路250公里，逐年擴大全面檢測，經透地雷找出孔洞修復，再進行路面刨鋪，全面提升道路品質，他強調不能接受高雄被譏天坑之城，強調天坑之城不會是高雄。

水利局表示，今年要推動250公里道路檢測，優先選定老舊、災害潛勢高的下水道設施路段，即曾發生下陷道路、老舊管線道路，如鳳山區林森路等，以智慧路平防範未然。

高市全國首推預防性智慧檢測道路，以透地雷達技術，整合3D管線平台，推動智慧路平，全面預防性檢測全市道路，副市長林欽榮親自操作使用。（記者陳文嬋攝）

高市全國首推預防性智慧檢測道路，以透地雷達技術，整合3D管線平台等，全面預防性檢測全市道路，並於路面做記號，進行後續追蹤。（記者陳文嬋攝）

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