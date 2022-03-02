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    首頁　>　高雄市

    美國朝野訪台 台灣基進表謝意：猶如1996台海危機鎮台的兩艘航母

    台灣基進發文感謝美國朝野接續訪台，形容像是1996台海飛彈危機時的兩艘航母。（記者王榮祥翻攝）

    台灣基進發文感謝美國朝野接續訪台，形容像是1996台海飛彈危機時的兩艘航母。（記者王榮祥翻攝）

    2022/03/02 12:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，美國朝野此時接續訪台，台灣基進形容像是1996年台海飛彈危機時、鎮守台灣的兩艘航空母艦，為自由世界注入強心針，民主自由的台灣，將致力於承擔起更多自由世界、對抗獨裁的前線責任。

    基進發文感謝美國跨黨資深代表團前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）、前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）、前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros），與美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），值此國際局勢動盪之際，先後訪問台灣。

    基進認為，資深訪問團與龐皮歐來訪，無疑是破除了國際緊張情勢下部分有心人士大肆渲染的「疑美論」。

    基進認為，除了給這類失敗主義論點一記當頭棒喝，也排除了有心人士刻意製造，離間台美情誼的手段；再者，這樣的實質訪問，更揭示著台美雙方有著實質且明確的交流與互動，有效強化當前的國際政治的穩定，基進對此深表感謝。

    基進強調，在中美三公報中「美國從未承認台灣屬於中國」，蓬佩奧與資深訪問團來訪，所揭示的即是台灣在現階段國際地位與獨立實體重要性。

    台灣與美國過去以來，不論是共同在東亞地區搭建民主陣營的防禦機制，或是高科技領域的發展，再到近兩年的全球疫情公共衛生，台灣在在證明「Taiwan really can help」。

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