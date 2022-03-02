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    首頁　>　高雄市

    VIP包廂豪賭百家樂 富商一夜狂輸2千萬以賓士、鑽戒、古董贖身

    富商豪賭百家樂，一夜狂輸2千萬元。（情境照，記者蔡清華攝）

    富商豪賭百家樂，一夜狂輸2千萬元。（情境照，記者蔡清華攝）

    2022/03/02 11:53

    〔記者蔡清華／高雄報導〕2020年6月高雄市一名富商在一家由張女經營的「遊戲主題餐廳」VIP包廂內豪賭百家樂，先贏了950萬元後食髓知味，2週後富商再度上門對賭，竟一夜狂輸2千萬元，除支付1千萬元現金外，還將賓士GLC250轎車、7克拉鑽戒、鋼鐵人骷髏頭限量錶、以及69件古董抵債方能脫身。

    該名富商不甘損失訴警調查，指控遭張女涉賭博、妨害自由，橋頭地方法院依賭博罪判張女徒刑6月，得易科罰金，妨害自由部份檢方不起訴。

    判決指出，張姓女子為「遊戲主題餐廳」實際負責人，2020年6月9日晚間，一名富商被邀請進入餐廳VIP包廂內，由張女做莊對賭百家樂，當晚富商贏了950萬元，隔天張女依約匯入其帳戶。

    2週後23日下午，富商食髓知味再度上門，先以1比10之比例互換現金與籌碼，與張女對賭百家樂，未料，富商竟一夜狂輸2億元籌碼，除了1千萬元以現金匯款支付外，還交付平時代步的賓士GLC250轎車（值300萬元）、7克拉鑽戒（值550萬元）、鋼鐵人骷髏頭限量錶（值360萬元）、以及69件古董抵債方能脫身。

    橋頭地院審酌被告審理中終知坦承犯行，態度尚可；復考量被告此案獲取高額利益、犯罪情節非輕，依賭博罪判張女徒刑6月，得易科罰金18萬元，不過，所獲賭資全部沒入。可上訴。

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