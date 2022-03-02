醫師放棄休假 深夜急奔急診為老婦取出「鋁箔」

七旬婦人服藥時不小心連鋁箔都吞下。（記者王榮祥翻攝）

2022/03/02 10:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕76歲婦人跟家人到恆春旅遊，服藥時不小心連外包裝一起吞下，深夜被急送百公里外的高雄醫學院附設醫院，休假中的醫師余方榮聽聞婦人情況，放棄休假兼程奔回醫院，第一時間協助婦人取出「鋁箔」，當老師的兒子張永慶說，真心感謝、銘記在心、永不忘記！

在彰化擔任國小老師的張永慶表示，上月27日晚19:30晚飯後，母親吃藥一不留神，連同鋁箔包裝一同吞下，卡在喉嚨與食道間；恆春基督教急診當班醫師檢查後表示無法處理，照完X光後、驅車送往百餘公里外的高雄醫學大學附設醫院急診！

23：30到院，高醫急診部表示需留院觀察，預定安排2月28早上以胃鏡取出！但因家母血壓持續偏高，且擔心異物下滑，傷及其他部位，拜託值班醫師後，醫師助理緊急聯絡執行醫師！

張永慶說，余方榮醫師得知消息後決定放棄休息，半夜急奔回醫院為母親執行胃鏡，急診部醫護得知消息後，頓時驚呼連連！

取出異物過程中，因藥物鋁箔包裝體積龐大、尖銳，余方榮醫師耐心鼓勵與引導母親「放輕鬆、吸氣、呼氣、做嘔吐狀」，兩次未成功，考慮換工具破壞鋁箔，但余方榮醫師仍耐心、細心鼓勵家母再試一次！

當用具就定位，家母嘔吐狀的當下，藥丸鋁箔順勢滑出！醫師立刻用尺量，驚呼「哇，1.5公分，破紀錄了」！讓診間氣氛輕鬆了起來！

全程在場陪伴母親的張永慶說，感恩余方榮醫師放棄休息，並半夜耐心、細心、專業執行看診，高雄醫學院急診部所有值班醫師、護理師及高醫團隊的協助與幫忙，讓驚魂記變成驚奇與感恩。

他說，真心感謝高醫的專業與奉獻，銘記在心，永不忘記！

國小老師張永慶po文感謝高醫余方榮醫師。（記者王榮祥翻攝）

老婦人誤吞鋁箔被急送百公里外的高醫，醫師放棄休假回奔急診為老婦解危，兒子po文致謝。（記者王榮祥翻攝）

高醫醫師放棄休假，深夜回奔急診為老婦人取出鋁箔包。（記者王榮祥翻攝高醫臉書）

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