提供帳戶詐20萬遭求償 人頭諷被害人非3歲童拒賠敗訴

黃男提供帳戶詐騙20萬被害人求償，被害人羅男反遭諷非3歲童因貪念上當拒賠20萬敗訴。（資料照）

2022/03/02 01:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子提供帳戶給詐騙集團充當人頭洗錢，集團成員佯稱可使用投資軟體購買虛擬貨幣，向羅姓被害人詐匯20萬元，羅男提告求償20萬元，黃男竟反譏羅男非3歲小孩，類似遭詐案例已廣為宣導，被害人不也是因自己的貪念才上當，憑什麼要他賠償？但法官認為不管羅男上當是否有過失，被告不法侵害他人權利應損害賠償，判賠20萬、可上訴。

被害人羅男主張，被告雖可預見金融帳戶是個人理財的重要工具，如交予他人使用，可能被使用於詐欺他人財物，成為匯款工具，但黃男卻於前年7月間，在台北市萬華區西門町商圈某飯店，以帳戶每收取1000元的匯款（詐款），即可抽取50元利潤的代價，把俗稱「簿子」的帳戶，交給詐騙集團成員綽號「小劉」。

「小劉」取得該帳戶及金融卡、密碼後，即與該集團其他成員犯意聯絡，展開詐欺取財及一般洗錢，前年6月間以通訊軟體LINE向羅男佯稱，可使用BOKC投資軟體購買虛擬貨幣從事投資，僅須將投資款匯至黃男帳戶，被害人依指示匯款20萬元至該帳戶，最後被詐騙轉匯致提領一空。

被告主張向他求償20萬並無實益，且不公平，他強調自己非詐騙集團成員，只因一時貪念，受友人引誘，以為能用帳戶在九州博奕網站賺水錢，受騙導致成為幫助犯並遭判刑，已付出慘痛代價，原經營的電動車店被迫結束營業，還遭撤銷長達2年6個月又12天的假釋，鋃鐺入獄。

被告表示現已身無分文，僅在獄中靠做紙袋手工每月賺取2、300元，類似詐騙案例警方早已廣為宣導，原告並非3歲小孩，卻與不相識的人僅以LINE聯繫就乖乖匯出20萬元，難道原告不也是因為自己的貪念而上當，憑什麼要求他賠償？

簡易庭法官認定被告及詐欺集團成員為連帶債務人，依法自得單獨請求被告賠償20萬元，被告抗辯羅男無權請求賠償，並不足採，判決帳戶人頭須負賠償20萬責任。

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