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    許崑源女兒確定參選！國民黨高市議員第8選區提名傷腦筋

    長相甜美的許采蓁，確定投入國民黨高雄市議員第8選區初選。（記者葛祐豪翻攝）

    長相甜美的許采蓁，確定投入國民黨高雄市議員第8選區初選。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/03/01 22:53

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市議會議長許崑源的女兒許采蓁確定參選高雄市議員，將投入第8選區國民黨初選，由於今年第8選區應選席次少1席，僅剩5席，黨部為提名是否採取N+1（共3席）模式傷腦筋，地方也擔憂，若提名3席，泛藍選票恐遭瓜分！

    高雄市議員第8選區（前金、新興、苓雅）本屆應選6席，2018年選舉時因「韓流」效應，國民黨黃紹庭、陳若翠、許崑源3席當選，親民黨吳益政1席，民進黨只搶下郭建盟、黃文益這2席。今年因選區人口數減少，應選席次應會減少1席，剩下5席，國民黨與民進黨都力拼搶下第三席。

    許崑源在2020年韓國瑜罷免案通過後不幸墜樓身亡，大女兒許采蓁決定繼承衣缽，但去年地方耳語盛傳她一度猶豫。今年農曆年後，許采蓁正式掛上看板，今天也隨同台北市議員羅智強徒步，以行動破除外界傳言，決心拼到底。

    部分泛藍支持者憂心，國民黨第八選區若提名「N（現任2席）+1」，等於提名3席，預料黃紹庭、陳若翠、許采蓁都可過關，但外界認為，年底大選時，將面臨同為泛藍陣營的吳益政瓜分選票，在缺少韓流加持下，別說4席全上，4搶3的難度都很高，若選票太過集中，最壞情況下，4人當中可能會掉2人，讓民進黨漁翁得利。

    不過，若國民黨若只提名2席，在現任優先下，對許采蓁恐相當不公平。據了解，國民黨高雄市黨部正為了第8選區是採取N+1（3席）或N（2席）提名而傷腦筋，近期仍須再協調。

    民進黨方面，除了現任的郭建盟和黃文益實力穩固，也會再提名1席女性候選人，爭取婦女保障名額，前市黨部副執行長鄧巧珮與律師湯詠瑜都有機會。

    許采蓁（右二）今天陪同羅智強（左二）徒步遶經高雄市，左一為國民黨第八選區市議員陳若翠。（記者葛祐豪翻攝）

    許采蓁（右二）今天陪同羅智強（左二）徒步遶經高雄市，左一為國民黨第八選區市議員陳若翠。（記者葛祐豪翻攝）

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