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    高雄美濃度冬水雉32隻破紀錄 棲地擴大延伸滯洪池、濕地

    高雄美濃今年度冬水雉達32隻破紀錄。（廖朝景提供）

    高雄美濃今年度冬水雉達32隻破紀錄。（廖朝景提供）

    2022/03/01 23:06

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府攜手民間、高雄鳥會力量，打造美濃水雉棲息地，成功吸引珍貴稀有保育水雉移居繁殖，今年度冬水雉破紀錄達隻，將擴大棲息地延伸大樹舊鐵橋濕地、岡山典寶溪滯洪池，讓水雉生態成為特色，帶動農業、觀光發展。

    市府農業局推動美濃「里山」，吸引珍貴稀有保育水雉野蓮田覓食，美濃人劉孝伸與黃淑玫夫婦2017自年自掏腰包承租1甲地，種植芡實等水生植物，成功讓水雉移居繁殖，近年來與69名友人集資續租棲息地。

    觀光局前年爭取到前瞻計畫經費2400萬元，選定美濃湖畔0.6公頃土地，攜手高雄鳥會擴大水雉棲息地，兩地去年紀錄到度冬水雉28隻，1隻母鳥與5隻公鳥築8巢生下36顆蛋，成功孵化13隻水雉，但因連日豪雨衝擊，僅剩3隻水雉存活，今年度冬水雉破紀錄達32隻。

    高雄鳥會評估現有腹地不大，今年將與水利局合作，擴大推動水雉棲息地，延伸大樹舊鐵橋濕地、岡山典寶溪滯洪池，串聯洲仔、鳥松、援中港等濕地，保護更多水鳥共存，是生態復育成功的指標。

    總幹事林昆海表示，高雄過去有許多菱角田，包括左營、仁武等，是全國觀賞水雉最好的地方，但隨著都市開發快速，菱角田大幅減少，連帶衝擊水雉生態。

    林昆海指出，全國水雉數量2000多隻，僅台南、高雄有穩定族群，其中高雄約50至100隻，近年來受極端氣候影響，水雉存活率不高，但在大家努力下，整體數量維持成長。

    林昆海鼓勵民眾投入復育水雉行動，將閒置土地以信託方式委託高雄鳥會管理，集結眾人力量，擴大棲息地面積，復育更多生態。

    高雄美濃今年度冬水雉達32隻破紀錄。（廖朝景提供）

    高雄美濃今年度冬水雉達32隻破紀錄。（廖朝景提供）

    高雄美濃今年度冬水雉達32隻破紀錄。（廖朝景提供）

    高雄美濃今年度冬水雉達32隻破紀錄。（廖朝景提供）

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