富2代開名車闖禍認傷害輕罪判關 上訴認肇逃獲緩刑

阿佳開百萬名車涉肇逃，被高雄高分院改判免關。（記者鮑建信攝）

2022/03/01 22:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕富2代留學生阿佳（化名）開百萬名車涉肇逃，被地院判刑7月要關，新聘律師上訴指出，阿佳並非法律專業人士，先前依原審律師建議只認故意傷害罪，如今他已坦承肇逃，此招果然奏效，獲高雄高分院宣告緩刑2年，應向國庫支付20萬元。

判決書指出，2020年8月27日凌晨3點多，阿佳駕駛BMW進口休旅車，途經鳳山建國、鳳松交岔路口，追撞停等紅燈騎士阿國（化名）後離去。

阿佳坦承未救護和報警，卻辯稱，當時紅燈按喇叭右轉，但阿國轉過來開罵，就故意開車撞他後離去，否認肇逃。其辯護意旨也說，阿佳開車將機車頂開，應為故意犯傷害罪，依最高法院見解，不構成肇逃。

高雄地院開庭調查，阿國並未對阿佳開罵，他所辯不足採，認定觸犯肇逃罪，雖然已達成和解，並撤回傷害罪告訴，仍判處徒刑7月要關。

阿佳不服上訴，他的辯護律師指出，阿佳先前雖否認犯罪，並依原審律師建議，改以故意肇事傷害為答辯主軸，但他並非法律專業人士，如今坦承肇逃。又說，阿佳為小留學生，大學畢業返台後，有適應不良情形，並已盡力和解，希望能從輕量刑及緩刑。

高雄高分院認為原審量刑7月妥適，並審酌阿佳一時失慮觸法，阿國也替他求情，於是宣告緩刑2年，需支付國庫20萬元，可上訴。

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