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    首頁　>　高雄市

    旗津券要來了！ 中央補助600萬振興觀光

    民進黨立委賴瑞隆（中）、李昆澤（中右），邀集相關單位研商補助旗津觀光活動。（賴瑞隆提供）

    民進黨立委賴瑞隆（中）、李昆澤（中右），邀集相關單位研商補助旗津觀光活動。（賴瑞隆提供）

    2022/03/01 16:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕疫情重創高雄旗津觀光，業者哀嘆生意掉了9成，自嘲愛河灣的台灣燈會有「無人機」表演，旗津則是「無人跡」！民進黨立委賴瑞隆、李昆澤，今日邀集中央、地方商討，中央同意補助600萬元，市府則預計至少投入200萬，預定3月底至4月底，辦理旗津觀光活動及推出旗津券！

    旗津在年初受疫情影響，嚴重衝擊觀光旅遊，衛福部長陳時中於228連假時，特地到旗津大啖海鮮美食，替旗津的社區安全背書掛保證，這幾天旗津的人潮也逐漸回籠。

    高市府於2月24日，正式向交通部觀光局提出「2022旗津地區產業振興觀光活動」計畫書，民進黨立委賴瑞隆、李昆澤，今天邀集交通部觀光局長張錫聰、經濟部中小企業處副處長陳秘順、高市觀光局副局長孫春良、經發局副局長高振遠等人開會研商。

    賴瑞隆強調，旗津是高雄旅遊人次前三大熱門觀光景點，2019年旗津年旅遊人次突破671萬人，僅次於佛光山。去年5月至9月國內本土疫情升溫，旅遊人次一下縮減至272萬。今年旅遊檔期最佳的農曆春節，又受疫情衝擊，損失可觀。

    賴瑞隆、李昆澤要求交通部及經濟部應加大振興力道，和高市府合作，推出商圈振興方案，把握春假、暑假旅遊旺季，刺激旗津觀光發展。

    會中達成決議，交通部觀光局同意補助500萬元、經濟部中小企業處同意補助100萬元，合計約600萬元，補助高市府振興旗津觀光產業，高市府的配合款預計至少有200萬。

    賴瑞隆表示，旗津因配合防疫，大幅影響觀光商機，希望藉由中央經費補助，在3月底至4月底舉辦相關活動，讓大家知道旗津現在是安全的，也讓旗津觀光人潮儘快回流。

    李昆澤指出，他請交通部觀光局要全力支持旗津，高市觀光局應將活動聚焦集中，在短時間內衝刺，有效發揮振興效果。

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