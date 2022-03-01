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    首頁　>　高雄市

    高雄疫情趨緩 中油、台商母子傳播鏈滿14天無新增確診

    高雄市3月1日起放寬的防疫措施。（高雄市政府提供）

    高雄市3月1日起放寬的防疫措施。（高雄市政府提供）

    2022/03/01 15:45

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市已連5天無新增本土確診個案，市長陳其邁今（1）日指出，觀察之前群聚感染的傳播鏈，包括中油大林煉油廠、鳳山台商母子已滿14天無新增個案，國巨匡列隔離者則至明天滿14天，社區風險低、很安全，不過這幾天北部仍有零星社區感染，但以疫調、匡列和防疫措施，疫情應可控制在一定範圍。

    但因目前東南亞、西太平洋地區Omicron仍在流行，新加坡、香港、印尼的疫情還在高峰期，台灣應落實邊境管制，陳其邁表示，高雄市率先針對港區加強篩檢，3月1日起，進出高雄港的國際航線船舶需提供全船船員的快篩或PCR報告，並嚴格要求船員不得與登船人員接觸，落實登船及港區作業的防疫規範。

    若進港船舶有船員快篩陽性，方案1是錨區全船隔離14天，方案2是全員更替、全船清消，貨櫃船因特殊情況則可專案申請，設置專責負責人、高規格防護。

    此外，高雄市與中央同步，自今天起放寬部分防疫措施，陳其邁說，高雄市開放看電影可飲食外，可免戴口罩時機，包括拍照、室內外運動、自行開車或車上為同住家人、致詞或錄影直播、農漁牧者在空曠地方工作、山林和海濱旅遊、泡湯及使用三溫暖、水療設施，以及外出有飲食需求等，可不戴口罩，但大原則仍希望民眾戴口罩以趨吉避凶，尤其有風險的場所。

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    3月1日起可免戴罩的時機。（高雄市政府提供）

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    高雄市長陳其邁指出，目前高雄的社區風險低，但需加強邊境管制，今（1日）起，入境高雄港的國際航線船舶須提供全船員的快篩或PCR報告。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁指出，目前高雄的社區風險低，但需加強邊境管制，今（1日）起，入境高雄港的國際航線船舶須提供全船員的快篩或PCR報告。（記者李惠洲攝）

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