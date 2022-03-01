學測四科滿級分雄中10人、雄女3人 數A滿級分雄中43人、雄女4人

學測成績今公布，圖為今年學測考試考生進入考場。（圖︰高雄大學提供）

2022/03/01 15:08

〔記者方志賢／高雄報導〕大學學測成績今天公布，高雄多所高中都有滿級分表現的學生，其中高雄中學四科滿級分60級分有10人，高雄女中有3人，超難數學A滿級分，雄中有43人，雄女則有4人。

雄中今公布學測成績概況，國英數A自滿級分60分3人，57級分以上46人；國英數B自滿級分60分5人，57級分以上33人；國英數B社滿級分60分3人，57級分以上27人；總計四科60級分總人數達10人。

另外雄中各科滿級分為國文滿級分50人，頂標以上佔全校人數41.52％；英文滿級分99人，頂標以上53.45％；數學A滿級分43人，頂標以上49.4％；數學B滿級分67人，頂標以上53％；社會滿級分48人，頂標以上57.1%；自然滿級分164人，頂標以上49.43％。

雄中表示，大學院校「特殊選材」及「保送推薦」升學管道方面，已確定上榜的有台大生命科學系1人、台大大氣科學系1人、台大電機工程學系1人、台大資訊工程學系1人。

另外雄女學測成績概況，國英數A自滿級分60分2人，國英數B社滿級分60分1人。各科滿級分，國文滿級分98人，達全國頂標13級分以上計有501人；英文滿級分90人，達全國頂標13級分以上414人；數學A滿級分4人，達全國頂標10級分以上計有175人；數學B滿級分19人，達全國頂標13級分以上計有125人；社會滿級分67人，達全國頂標13級分以上有321人；自然滿級分43人，達全國頂標14級分以上計有126人。

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