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    首頁　>　高雄市

    馬英九質疑台海開戰美國不會出兵 陳致中重批馬是歷史罪人

    民進黨高雄市議員陳致中今天重批「馬英九是破壞拖延台灣國防戰力發展的歷史罪人!」 （資料照）

    民進黨高雄市議員陳致中今天重批「馬英九是破壞拖延台灣國防戰力發展的歷史罪人!」 （資料照）

    2022/03/01 12:40

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭引發全球關注，前總統馬英九認為，若台海開戰，美國僅會提供武器而不會出兵。民進黨高雄市議員陳致中今天重批說，馬英九當年杯葛扁政府三大軍購特別預算69次，導致美國售台8艘潛艦破局，「馬英九是破壞拖延台灣國防戰力發展的歷史罪人!」

    陳致中表示，外交是一門細膩藝術，俄烏戰爭下，美方代表團銜拜登總統之命，搭乘政府專機訪台，必有其釋放的訊息。

    陳致中說，這次參訪團團長穆倫，曾任參謀首長聯席會議主席，這是美國法定最高級別軍職，是美國總統、國防部長的最高軍事顧問，形同三軍的參謀長，可理解為台灣的參謀總長。台灣社會熟知的小布希總統時代國務卿鮑爾，在波斯灣戰爭時，便是擔任參謀首長聯席會議主席一職，參贊老布希總統運籌帷幄，打了一場漂亮的勝仗！

    陳致中呼籲，請藍營部分人士勿再扯後腿唱衰台灣，馬英九前總統質疑「美國不會出兵，只會賣武器」，說真的，如果台海有事，美國會用什麼行動因應，沒有人能夠未卜先知，馬英九也不會知道。

    他重批說，但大家都知道的是，馬英九當年杯葛扁政府三大軍購特別預算69次，導致美國售台8艘潛艦破局，不然2019年就全數抵台成軍了！「馬英九真的是破壞拖延台灣國防戰力發展的歷史罪人，你麥擱亂ㄚ啦！」

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