男背2條通緝仍逛愛河燈會趴趴走 闖紅燈意外被逮

王男（左）身揹2條通緝仍逛愛河燈會趴趴走，約友人吃宵夜闖紅燈被警攔意外逮獲。（圖由民眾提供）

2022/03/01 10:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕身背兩起詐欺案的王姓通緝犯昨晚愛河逛燈會後，一起和友人吃宵夜，因違規闖紅燈，被高市新興分局員警攔下開單告發，警方察覺車內4人中唯有他們神情緊張，要求王男出示證件，赫然查出他是名通緝犯，將他帶回派出所查辦，再押解歸案。

新興分局今指出，前金所巡邏員警巡於昨晚經自立一路、七賢二路口時，發現一輛自小客違規闖紅燈，員警將人車攔下舉發掣單，員警發現車內一名王姓男乘客（33歲）神情緊張，便請王男出示證件，發現他竟是去年5月17日、12月22日高雄地檢署所發布的兩起詐欺罪的通緝犯。

據了解，王男一行四人先前往愛河觀賞花燈後，相約吃宵夜，用餐結束後因已深夜駕駛方男（27歲）欲趕緊將友人們載返家休息，才搶快違規闖紅燈，沒想到無心的舉動，竟然致使友人通緝身分曝光，員警對其宣告權利及通緝案由後，依法將他逮捕，王男向員警稱自身因涉多起案件，一時疏漏未注意出庭時間，並非故意躲藏。

他配合員警返所調查，並嘆氣地表示本與友人相約逛燈會，相當開心，不料竟因一個違規而被查到通緝身分，實在始料未及，員警告誡王男爾後務必要留意司法文書通知，並主動聯繫司法機關案件調查進度，才不會因未到案被通緝。

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