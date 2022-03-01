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    春暖花開 來高雄享受「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」

    春暖花開，到六龜寶來泡湯剛剛好。（高雄市觀光局提供）

    春暖花開，到六龜寶來泡湯剛剛好。（高雄市觀光局提供）

    2022/03/01 09:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕3月南部春暖花開，高市觀光局推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」超值優惠方案，泡湯還送市價800元的體驗遊程!

    高雄市觀光局表示，連日的暖陽，為高雄六龜溫泉區帶來許久不見的旅遊人潮，正是適合全家或朋友相聚出遊的好時機，讓身體感受溫泉洗滌，順遊宗教廟宇、人文古蹟、藤枝森濤等，來趟最美的高雄東九區及寶來、不老溫泉區旅遊，是最佳選擇。

    觀光局結合六龜觀光休閒協會、東九區眾多業者，推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」超值優惠方案，只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就送市價800元的體驗遊程，包含植次染蛋DIY、手繪茶包DIY、手洗野生愛玉DIY、六龜山茶導覽解說、日作植物染方巾、植物槌染、植染粉粿等7大路線行程，適合全家一起來，限額2000名，先搶先贏。

    活動也搭配舉辦「寶來野人音樂祭」，將於4月2日及3日、晚上6點至9點，在寶來溫泉區與不老溫泉區各舉辦一場野人音樂饗宴，邀請在地的原民音樂表演團體及歌手，唱跳出屬於六龜特色的活力。

    觀光局指出，「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動期間，從今天（3月1日）起至4月30日，在六龜觀光休閒協會公告合作的溫泉旅館或民宿，預定消費夜湯即能享受多重好康，如消費夜湯享業者優惠折扣；贈送六龜精彩DIY遊程7選1，再加贈在地特色小禮物一份等。可上高雄旅遊網或六龜觀光休閒協會的臉書粉絲頁查詢。

    春天到高雄後花園六龜親近大自然美景，圖為六龜陣雨樹美景。（高雄市觀光局提供）

    春天到高雄後花園六龜親近大自然美景，圖為六龜陣雨樹美景。（高雄市觀光局提供）

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