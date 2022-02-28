台灣燈會謝幕主副燈將典藏 交通部觀光局：參觀人次破千萬

高雄市長陳其邁（右）將「台灣燈會」燈籠交棒給台北市副市長蔡炳坤（左），由交通部觀光局長張錫聰（中）見證交接燈籠傳承儀式。（交通部觀光局提供）

2022/02/28 23:51

〔記者陳心瑜／台北報導〕2022台灣燈會今天（28日）落幕，今天下午於衛武營燈區主舞台舉辦閉幕儀式，交通部觀光局表示，市府燈區28天及中央燈區14天的展期共吸引破千萬人次參觀。明年兔年台灣燈會移師台北市舉行，高雄市長陳其邁今晚將「台灣燈會」燈籠交棒給台北市副市長蔡炳坤，象徵主辦城市傳承，觀光局長張錫聰也見證交接燈籠傳承儀式。另外，中央主燈「鳳彩飛舞」將由花東縱谷國家風景區管理處典藏。

觀光局表示，2座副燈「龍騰獻瑞」、「福虎生風」，則分別由高雄市政府、日月潭國家風景區管理處典藏。

觀光局表示，明年台灣燈會將移師台北市舉辦，中央與地方將再次攜手合作，讓這個獲認證為世界十大夜景遺產、被譽為沒有雲霄飛車的迪士尼樂園，以及美國Discovery頻道推薦為全球最佳節慶活動之一的台灣燈會，將結合在地傳統文化精湛的花燈工藝再次回到台北，在國際發光發亮。

觀光局指出，今年燈會雖有疫情擾局，但衛武營展區主燈「鳳彩飛舞」書法藝術造型，愛河灣燈區的光影敘事則打造沒有花燈的燈會，雙主場共約100公頃展場，展出本土及各國藝術家共同創作的燈藝作品，各項展演活動及長達12分鐘、1500台大型無人機展演，吸引來自各地的觀光消費人潮，在防疫及城市觀光並進下，帶動高雄市觀光無限商機，成為疫後城市觀光最佳典範。

觀光局長張錫聰表示，台灣燈會邁入第33屆，成功轉型升級，也感謝為燈會付出過的所有參與人員，包括行政院、交通部和各部會機關、民間團體及企業、燈藝師、新聞媒體，還有默默付出的工作人員、警消勤務、贊助廠商、志工夥伴、給予指教及鼓勵的民眾，以及陳其邁市長率領的高雄市政府團隊。

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