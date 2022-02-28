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    台灣燈會落幕！陳其邁：心中那道光永遠不會熄滅

    台灣燈會在高雄主燈「鳳彩飛舞」，今晚在燈會閉幕前最後一次點燈。（記者李惠洲攝）

    台灣燈會在高雄主燈「鳳彩飛舞」，今晚在燈會閉幕前最後一次點燈。（記者李惠洲攝）

    2022/02/28 22:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2022台灣燈會在高雄今晚圓滿閉幕！壓軸由高雄市長陳其邁與現場民眾，進行最後一回主燈展演，並將燈籠信物交棒給明年燈會主辦城市台北；陳其邁說，儘管燈會落幕，我們心中那一到光、永遠不會熄滅。

    台灣燈會在高雄今年2月1日（年初一）登場，除整條愛河當主燈，及Absorbed by Light燈光雕像、Arc Zero Eclipse 弧零：月食等提前曝光作品累積口碑，愛河灣燈區超過400公尺的水上平台「大港虎橋」，更打響燈會開場氣勢。

    隨疫情趨穩、南部春節連假的好天氣、及陸續呈現的有料內容，參觀人潮越來越多，2月10日「聚光台灣、虎星高照」、1千5百架無人機首次試飛展演，精采演出瞬間撼動全台，2月15日主燈「鳳彩飛舞」亮起，繼續推升人氣。

    愛河灣的無人機展演，現場觀賞人數屢屢刷新紀錄，前天壓軸場估算超過十萬人到場，9場演出累計超過80萬人臨場感受「虎爺」震撼。

    整個2月，愛河灣及衛武營雙主場共推出180件作品、兩百多項節目，吸引破千萬人次參觀，228連假全高雄住房率更高達九成，臨近燈區的飯店一房難求，整體商業效應粗估超過160億元。

    燈會交接儀式昨由交通部觀光局長張錫聰主持，市長陳其邁代表高雄，將燈籠信物交給台北市副市長蔡炳坤，象徵由高雄交棒台北，也是台灣燈會巡迴全台廿年後，再度回到出發點，預定在大巨蛋與松菸文化體育園區登場。

    高雄市長陳其邁致詞時，首先感謝大家共同成就美麗高雄，尤其在疫情期間不眠不休、守護市民健康的防疫團隊，以及燈會志工夥伴、工程人員、還有全體市民的配合，讓很多外地遊客看到高雄的美、高雄進步那摩多。

    陳其邁說，很多市民告訴他，當無人機起飛與降落，燈光映在愛河灣時，油然而生光榮感，感受到高雄的幸福。

    誠如燈會主題「我們心中的那一道光」，這次燈會揚棄過往傳統燈籠，可以是一條河、可以是一個戲劇、可以是飛行，透過各種方式見證城市發展。

    他強調，所有市民朋友，都是台灣燈會完美演出的最佳主角，沒有大家團結、配合防疫，不可能有精彩演出，作為偉大城市的市長，他為市民配合感到驕傲，且跟大家一樣以高雄為榮。

    他說，燈會即將落幕，但我們心中的那一道光，永遠不會熄滅，民主自由以深植在我們心中，相信明年燈會由台北舉行，一棒接一棒、會再次訴說台灣人的幸褔。

    高雄市長陳其邁強調，儘管燈會落幕，我們心中的那一道光，永遠不會熄滅。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁強調，儘管燈會落幕，我們心中的那一道光，永遠不會熄滅。（記者李惠洲攝）

    台灣燈會在高雄今晚圓滿閉幕。（記者李惠洲攝）

    台灣燈會在高雄今晚圓滿閉幕。（記者李惠洲攝）

    台灣燈會在高雄策畫愛河灣無人機演出大受好評、場場爆滿，圖為小戴揮拍。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會在高雄策畫愛河灣無人機演出大受好評、場場爆滿，圖為小戴揮拍。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會在高雄今晚圓滿落幕，高雄市長陳其邁把燈籠信物交給明年燈會主辦城市台北。（記者李惠洲攝）

    台灣燈會在高雄今晚圓滿落幕，高雄市長陳其邁把燈籠信物交給明年燈會主辦城市台北。（記者李惠洲攝）

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