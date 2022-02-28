女童噴槍致死案落幕 鄺父入監、判賠定讞、再審難翻案

女童噴槍致死案，鄺父民、刑案均定讞，並已入監服刑。（記者鮑建信攝）

2022/02/28 21:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會高市鄧姓女童噴槍致死案，鄺父被判賠償鄧母80萬元，因放棄上訴而一審定讞，加上他已入監服刑，及提起再審翻案機會微乎其微，全案將告一段落。

2019年1月20日，鄺男開車戴女兒鄧童前往高雄市左營區自助洗車場洗車，卻發生女兒遭空氣噴槍灌氣而死，被橋頭地院依過失致死罪，判處徒刑1年10月，但高雄高分院依據台大鑑定報告等證據，認定故意持噴槍朝鄧童嘴巴噴氣致死，改依傷害致死罪重判徒刑10年，他不服上訴最高法院，被駁回而定讞。

橋檢收到最高法院卷宗後，發出執行通知書，鄺男於2月23日下午到案，但他在服刑前，曾向高雄高分院提起再審（不影響入監執行），希望能夠有機會翻案。

再審案院方日前開庭，庭訊結束後承辦法官雖未做出裁定，但開庭時鄺父和他的辯護律師提出的新證據、新事實，大都被打臉，扳回一城的機率渺茫。

此外，鄧母曾提起民事訴訟，要求賠償扶養費和精神撫慰金共767萬元，橋頭地院認為她目前有工作固定收入，至65歲退休前可累積財富，僅判決鄺父賠償80萬元的精神撫慰金，但因他放棄上訴而定讞，鄺父民、刑案均敗，全案就此落幕。

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