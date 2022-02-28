節目依舊精采！高雄台灣燈會最後一夜 遊客把握機會穿梭燈影中

台灣燈會衛武營燈區晚間湧入大批人潮。（記者李惠洲攝）

2022/02/28 21:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕2022台灣燈會今晚閉幕，最後一天節目依舊精采，告五人、大支等人氣團體接力登場，紙風車上演招牌戲曲武松愛老虎，衛武營、愛河灣雙主場陸續湧入民眾穿梭光影中，市長陳其邁則將與民眾進行最後一回主燈展演、再交棒台北。

台灣燈會在高雄今閉幕，最後一天表演從下午2點及4點啟動，由紙風車劇團演出武松愛老虎，接續由12團國內優秀表演團體，於主燈前舞台帶來多元豐富演出。

包括人氣樂團告五人、饒舌歌手大支、以阿卡貝拉方式演唱的尋人啟事樂團、新古典室內樂團演出音樂劇「阿嬤的歌本」、特色表演極至體能舞蹈團「競舞奧林匹克」、築夢者舞團/OA舞團「舞林爭霸」、尋人啟事樂團「禮物」、谷方當代箏界「台灣箏好」、HPS舞蹈劇場/楚殷舞團及祖韻文化樂舞團「Ho Hai Yan」等。

燈會將於今晚上九點半舉行閉幕典禮，邀請高雄市長陳其邁、交通部觀光局長張錫聰及台北市副市長蔡炳坤進行交接儀式，由市長陳其邁代表主辦城市，將交接燈籠信物，給2023台灣燈會主辦城市台北市副市長蔡炳坤，象徵燈會由高雄交棒給台北。

儘管今晚沒有無人機、沒有草地音樂會，愛河灣與衛武營仍湧入大批民眾，把握最後機會穿梭在光影間，一起成就高雄創造的美好。

台灣燈會主燈最後一晚依舊閃耀，吸引大批民眾賞光。（記者李惠洲攝）

台灣燈會衛武營舞台由十二個表演團體接力演出，草地上坐滿觀眾。（記者李惠洲攝）

台灣燈會衛武營燈區最後一晚人潮依舊。（記者李惠洲攝）

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