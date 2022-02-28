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    護理長不滿主管質疑外洩確診者足跡 求償10萬敗訴

    屏東衞生局護理長不滿科長質疑她外洩確診者足跡，自認名譽受損提告求償10萬敗訴。（記者黃良傑攝）

    屏東衞生局護理長不滿科長質疑她外洩確診者足跡，自認名譽受損提告求償10萬敗訴。（記者黃良傑攝）

    2022/02/28 16:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東縣衞生局徐姓護理長遭主管高姓女科長質疑，將工作群組內的疫調圖卡外流，未發佈確診訊息前將可能足跡流入潮州社群網站，引發當地居民恐慌，徐女遭調職並移送法辦，檢方以證據不足不起訴，徐不滿遭女科長誣指洩漏足跡，認為名譽受損提告求償10萬元，法官認為高女對資料外流請徐女提檢討報告，並未指控她外洩足跡，判高女免賠。

    判決書指出，被告高女是徐護理長的主管，去年5月間高女把確診者足跡圖卡，貼在疫調人員群組，請疫調人員確認是否外流，並檢討未來防範，同時提醒「本群組相關訊息請勿轉傳亂傳」，徐女於1小時後在群組回覆「請潮州承辦人確認相關資料」等留言。

    事後相關訊息不脛而走，科長高女於群組內質疑徐女，留言「誰准妳把圖卡傳出去？」、「請您提出未經核准就轉傳疫情資料的檢討報告」等句，最後還以疫調資料外洩為由，將案函送屏東地檢署偵辦，徐女則遭調職調查，屏檢認為徐女僅將資料轉傳給衛生所確認，違法事證不足，不起訴處分。

    徐女自覺獲得清白，不滿遭科長質疑她外洩疫調資料，認為科長的指述已讓她名譽受損，提告求償10萬元，高女強調當時只是要求徐女對疫調資料外流提出檢討報告，並非指控就是她外洩確診者足跡圖卡，法官勘驗留言，認為被告確實只要求檢討防範，包括屏檢調查及衛生局檢討內容，均未指控就是徐女將足跡外洩，並未侵害其名譽權，駁回請求，判高姓科長勝訴免賠。

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