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    首頁　>　高雄市

    228高雄首個衝突現場在酒家 75年後變知名火鍋店

    228事件中、高雄第一個衝突現場在酒家，如今變成在地知名火鍋店，打狗文史在星會社po圖作今昔對比。（翻攝打狗文史在星會社、老照片由串門文化提供）

    228事件中、高雄第一個衝突現場在酒家，如今變成在地知名火鍋店，打狗文史在星會社po圖作今昔對比。（翻攝打狗文史在星會社、老照片由串門文化提供）

    2022/02/28 14:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕228事件75週年，打狗文史再興會社PO圖顯示1947年3月3日、在高雄首次引發衝突的現場「新高雄大酒家」，後多次被作為競選總部、受封政治大樓，如今則變成知名火鍋店，不僅是228歷史現場，更見證鹽埕產業發展，堪稱高雄政治史重要地標。

    會社指出，3月3日晚，市參議員及公務機關的首長、人員一同至新高雄大酒家聚會，在此同時街上開始混亂，舉止備受爭論的警察局長童葆昭，停放路邊的座車不僅被民眾搗毀放火，本人也遭攻擊，在酒家老闆蔡彩宏協助下逃離，躲至壽山高雄要塞司令部。

    會社說明，新高雄大酒家建於1937年，原為日活カフヱー，3層樓的量體面寬2間，屋頂為平頂形式，立面有水平帶狀雨庇出挑，並可見裝飾藝術風格的幾何元素，尤其是女兒牆在其中一側高起所形成的不對稱樣態十分有趣。

    酒家歇業後，接手房舍的是高雄聞人陳水印醫師，時任省轄市時期的第一屆高雄市議員，約於1952年開設陳內科醫院；後來陳啟川、楊金虎競選市長時，都在此成立選舉事務所，陳水印夫婦也協助許多，這棟曾作為競選總部的建築還被封為「政治大樓」。

    現況4層樓建築樣貌，應是陳內科醫院時期所進行翻修，在原有新高雄大酒家的量體上增建1層，平頂改為雙坡頂，立面的出挑雨庇移除，並將1樓以上的開口統一為長形窗戶，外牆貼附方形的馬賽克磁磚，呈現沒有過多裝飾細節的簡潔立面。

    1980年代末，陳水印醫師過世後、醫院也歇業，該處經歷過茶藝館、小吃店、百貨商行、餐廳等不同使用轉變，屹立80多個年頭的老建築，不僅是228事件歷史現場，並見證鹽埕的產業發展，更為高雄政治史上十分重要的地標，「政治大樓」的封號實在不是浪得虛名。

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