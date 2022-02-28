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    高雄228追思 受難家屬問陳其邁：苦難沒結束 轉型正義還要等多久

    高雄市長陳其邁（左起）與高雄市二二八關懷協會理事長王文宏向紀念碑獻花。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（左起）與高雄市二二八關懷協會理事長王文宏向紀念碑獻花。（記者李惠洲攝）

    2022/02/28 10:35

    〔記者黃旭磊、李惠洲／高雄報導〕高雄市舉行75周年追思紀念儀式，受難家屬代表當面質問，去年說要拆掉中正廟、處理兩蔣遺體「陳市長在台下也點頭」，苦難還沒結束、轉型正義還要等多久。

    高雄市長陳其邁、副市長史哲及立委李昆澤、邱議瑩等人，上午前往二二八和平紀念公園，陪同數十名受難家屬以百合花追思1947年3月遭屠殺親人，新古典室內樂團演奏「白牡丹」、「望春風」等樂曲，會場春陽暖暖、微風輕拂，高雄市二二八關懷協會理事長王文宏代表講述根據整編21師及要塞司令統計，消耗子彈93萬4千多發，立法院認證失蹤人口有16萬6千多人，數字並無意義，傷痛直到兩蔣過世才暫時平歇。

    王文宏指出，民進黨政府國會過半不處理轉型正義，還要敬拜殺人兇手，去年曾向當面蔡總統及蘇院長建議處理兩蔣大溪遺體，陳市長在台下也有點頭，苦難還沒結束，轉型正義還要等多久。

    王文宏率眾呼口號「落實轉型正義，上天保佑台灣」，隨即與陳其邁及家屬向紀念碑獻上百合，受難者、前高雄市參議員許秋粽孫女許瑞珍，帶妹妹向爺爺名牌獻花；許瑞珍落淚表示，爺爺在市府前被槍殺，奶奶許呂嫦娥當助產士，助產3萬多名嬰兒養活7個子女，想到那一輩苦難就很難過。

    陳其邁説，歷史可以原諒但不能遺忘，和平公益是普遍價值， 75年前高雄人民面臨政府無差別鎮壓，如今烏克蘭人民同樣受到面臨挑戰，高雄燈會以黃藍光支持，而自由民主不是天上掉下來，感謝勇敢的台灣人犧牲奉獻換來民主自由。

    高雄市二二八關懷協會理事長王文宏呼籲落實轉型正義。（記者黃旭磊攝）

    高雄市二二八關懷協會理事長王文宏呼籲落實轉型正義。（記者黃旭磊攝）

    許瑞珍（中）與妹妹每年追思爺爺許秋粽。（記者黃旭磊攝）

    許瑞珍（中）與妹妹每年追思爺爺許秋粽。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁慰問受難家屬。（記者李惠洲攝）

    陳其邁慰問受難家屬。（記者李惠洲攝）

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