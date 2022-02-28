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    首頁　>　高雄市

    傳line「再看到冰箱有東西過期就要拆房門」 室友恐嚇被判刑

    吳男揚言拆室友房門，被橋頭地院判罪罕見。（記者鮑建信攝）

    吳男揚言拆室友房門，被橋頭地院判罪罕見。（記者鮑建信攝）

    2022/02/28 07:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕洗車工吳姓子男與李姓室友發生嫌隙，涉嫌傳Line說，再看到冰箱有東西過期，就要拆房門，涉嫌恐嚇罪移送法辦，被橋頭地院判處罰金8000元定讞，如易服勞役，以1000元折算1日。

    法界人士則表示，言語恐嚇的情形不勝枚舉，如你給我小心點、不要出門、放火、開槍、找人修理你、撒冥紙等等，這些都足以令人心生畏懼，但是拆房門觸吃上恐嚇官司的案例，卻是相當罕見。

    判決書指出，吳姓被告與李姓被害人曾合租高雄市仁武區的房屋，2人為室友關係，並因生活習慣而生嫌隙。2021年3月30日下午4點多，吳傳Line給李男，內容為「我再看到冰箱有一個東西過期，我就把你們房間門拆了，我現在看到兩個了，過期了在（應為「再」字之誤）一個，我就拆門」等語。

    李男收到訊息後心生畏懼，於是向仁武分局報案，辦案人員依恐嚇罪嫌，將吳男移送橋頭地檢署偵辦並起訴，橋頭地院簡易庭法官認為他否認犯行、態度不佳，又未達成和解，判處拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日。

    吳男不服上訴，橋院簡易上訴庭審理期間，雙方達成和解，並審酌吳男有曾因詐欺罪，判處罰金8000元確定，雖未宣告緩刑，但乃從輕發落判處罰金。

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