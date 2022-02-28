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    首頁　>　高雄市

    虎星高照無人機最終場圓滿演出 陳其邁謝眾人「共同成就美麗高雄」

    2022/02/28 06:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣燈會「聚光臺灣、虎星高照」無人機最終場，昨晚圓滿落幕！高雄市長陳其邁今凌晨發文指出，謝謝大家共同成就美麗的高雄。

    他列為最優先感謝的，是堅守崗位的醫護人員與防疫團隊，從1/19起，每天戰戰兢兢、輪著三班，為了疫情很多人幾乎沒有回家；醫護與衞生局疾管處的同仁，更是每天幾乎睡不到幾小時，所以有人說衛生局大樓的燈火，與愛河灣遙遙相呼應。

    提到台灣燈會，他表示一開始的規劃，就是以愛河灣、衛武營雙主場，針對疫情做分地、分時、分流應變；醫護防疫團隊的努力，讓無人機展演及燈會順利舉行，要特別感謝。

    也要感謝約一千多位的無人機、及燈會展演工程師及團隊，超過六千位的義工和市府團隊的努力，帶給市民朋友、旅客的聲光饗宴。

    尤其在遭受訊號干擾過後，國際團隊與同仁測試到凌晨，找出原因、檢討到天亮。只希望完美的演出與帶給大家美好的回憶。

    昨晚，灣區裡大家的讚嘆，不僅鼓舞了在現場的工作團隊，更是給他們最大的肯定。

    很多外縣市朋友都說：高雄真的好美、還要再來；市民朋友則說：以高雄為榮！

    陳其邁認為，防疫中能舉辦這個活動，高度仰賴每一位的參與配合，「每一個人都是這場燈會的主角」，大家共同成就美麗的高雄。

    他說，做為這個城市的市長，為這城市展現了無比的團結、感到驕傲，更以這個城市為榮。

    謝謝大家，高雄有你們真好。

    虎星高照無人機最終場昨晚圓滿演出。（記者王榮祥翻攝）

    虎星高照無人機最終場昨晚圓滿演出。（記者王榮祥翻攝）

    二二八音樂會移師衛武營燈區舉辦，觀眾高舉燭光點亮台灣、與舞台上的烏克蘭國旗色彩相輝映。（記者王榮祥翻攝）

    二二八音樂會移師衛武營燈區舉辦，觀眾高舉燭光點亮台灣、與舞台上的烏克蘭國旗色彩相輝映。（記者王榮祥翻攝）

    愛河灣無人機演出搭配煙火，為全場觀眾留下美麗回憶。（記者王榮祥翻攝）

    愛河灣無人機演出搭配煙火，為全場觀眾留下美麗回憶。（記者王榮祥翻攝）

    二二八音樂會，孩子手捧燭光、一起點亮台灣的光。（記者王榮祥翻攝）

    二二八音樂會，孩子手捧燭光、一起點亮台灣的光。（記者王榮祥翻攝）

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