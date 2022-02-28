聚餐嘴餵食遊戲親密照被拍 男追手機照片被告熊抱性騷

國立大學在職專班聚餐嘴餵食遊戲親密照被拍，男追手機照片被告熊抱性騷，法官判刑男同學50天拘役。示意圖。（資料照）

2022/02/28 00:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某國立大學在職專班學生聚餐，葉姓男子起鬨和大家玩餵食遊戲，男女同學嘴對嘴餵食、打鬧，女同學阿芳（化名）拿手機拍照，其他同學見狀搶她手機欲刪掉親密照，阿芳欲搶回手機，突遭葉男自背後強行環抱2次，腹、腰遭熊抱覺得噁心厭惡，怒告同學葉男，他辯稱為刪照片保護肖像權，自認正當防衛，高雄地院法官不採信，判他50天拘役，得易科5萬罰金，可上訴。

判決指出，被告葉男和在職專班的同學們於2019年10月間在阿榮海產店聚餐，同學們大玩餵食遊戲，起鬨男、女同學用嘴互相餵食點心，葉男和另一名女同學嘴餵傳食物，被阿芳用手機拍下，被拍到親密照的同學衝過去搶走她的手機，欲將這些照片刪掉，阿芳追出欲拿回手機。

被告稱因自己也是照片的主角之一，擔心阿芳把嘴對嘴餵食遊戲的親密照上傳網路，情急之下雙手環抱其腰、腹，但辯稱已盡量避開身體接觸，因女方身材比他高大，對方強行越過他，為保護自己的肖像權，不得不環抱阿芳腰部，希望刪除手機內照片，自認只是正當防衛，沒有性騷擾的犯意，主張不罰、駁回，若有防衛過當，也應減輕或免除其刑。

高雄地院法官審酌被告與女同學阿芳追逐、搶手機、環抱等動作，均為數秒間的短時間接續行為，阿芳指控被告不僅雙手碰觸其腰部，更以全身貼住我後背，她當場表達不悅，並掙脫要去追回手機，但瞬間又遭被告強行擁抱，著實感到不舒服，法官採信被害人指控，認為被告行為已破壞被害人所享有不受干擾的平和狀態，判葉男拘役50天。

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