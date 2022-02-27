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    高市鳳山行政中心、青年公園滯洪池 3/1動工8月完工

    高市打造鳳山行政中心滯洪池將於3月1日動工，預計8月完工。（記者陳文嬋攝）

    高市打造鳳山行政中心滯洪池將於3月1日動工，預計8月完工。（記者陳文嬋攝）

    2022/02/27 22:37

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局將打造鳳山行政中心、青年公園滯洪池，預計3月1日動工、8月完工，另有2座滯洪池施工中、2座滯洪池規劃設計中，明年將提升總滯洪量達443.58萬噸，保持領先全國第一。

    近年來氣候異常，強降雨頻繁，造成鳳山行政中心一帶光復、澄清路等容易積淹水，以鳳山區忠義、忠孝里因地勢較低首當其衝，里長李朝清、蔡美雪多次陳情市府，立委許智傑爭取營建署2100萬元經費，水利局選定鳳山行政中心草坪、青年公園將降挖2公尺，打造1.05公頃滯洪池，滯洪量共0.97萬噸。

    水利局指出，兩地工程將於3月1日同步進場施作，鳳山行政中心保留一側草坪，青年公園保留籃球場等一半綠地，不影響民眾休閒遊憩，施工範圍會以圍籬圍起，路口也將請義交維護交通，提醒民眾留意。

    值得一提的是，高市已完成16座滯洪池，總滯洪面積超過140公頃，總滯洪量達386.6萬噸，每逢豪雨發揮滯洪功能，副市長林欽榮稱讚是高雄治水的秘密武器，打造高雄成為海綿城市。

    水利局另有仁武區草潭埤滯洪池施工中，預計今年底完工，橋頭區典寶溪D區第二期滯洪池施工中，預計明年3月完工，楠梓區廣昌滯洪池設計中、美濃區三洽水滯洪池完成發包，力拚明年完工。

    寶業里滯洪池位於三民、鳳山區交界處，每逢豪雨發揮滯洪功能，平時是民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

    寶業里滯洪池位於三民、鳳山區交界處，每逢豪雨發揮滯洪功能，平時是民眾休閒好去處。（記者陳文嬋攝）

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