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    挺烏克蘭藍黃光束奔放！觀眾齊舉燭光 史哲：謝謝一起成就台灣

    228草地音樂會舞台打出烏克蘭的藍色、黃色光束，觀眾則高舉燭光點亮台灣。（記者王榮祥翻攝）

    228草地音樂會舞台打出烏克蘭的藍色、黃色光束，觀眾則高舉燭光點亮台灣。（記者王榮祥翻攝）

    2022/02/27 20:36

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2022台灣燈會在高雄舉行，今（27日）晚衛武營燈區228草地音樂會現場代表烏克蘭國旗的藍色、黃色光束盡情奔放，主辦單位更邀請觀眾一起高舉燭光點亮台灣；高市副市長史哲表示，這場觀眾不是最多、卻最重要，謝謝大家一起成就台灣。

    高雄春天藝術節從2014年起，每年都規劃228紀念音樂會，以往多在高美館草坡以草地音樂會形態舉行，今年適逢228事件75週年，特別移師台灣燈會雙主場之一的衛武營戶外劇場演出。

    搭配燈會主軸，今年音樂會以「我們心中的那一道光」為名，並精心設計、邀請觀眾打燈再加燭光、串接成台灣圖形，除展現台灣主燈磅礡氣勢，現場藍色、黃色光束（烏克蘭國旗色）也全力奔放，以此聲援烏克蘭與祈求和平到來。

    音樂會由高市文化局、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會策畫，結合謝銘祐&麵包車樂團、拍謝少年、丁一憲、高雄市交響樂團等近兩百人，接力演出化為千風、世界恬靜落來時、奉獻、暗流、百百人生、時代看顧正義的人等多首曲目，結合光影療育人心。

    現場也透過多彩影像，向75年前在228犧牲的民主鬥士、長期守護家園的警消醫護致敬，並感謝國際友人對台灣伸出援手，透過燭光映照出彼此心裡暖陽般的光，在草地上大聲唱出自己島嶼的歌。

    此外，整個舞台昨晚也打出黃色、藍色等代表烏克蘭國旗的光束，展示出台灣力挺烏克蘭的態度。

    史哲說，228紀念草地音樂會是高雄的傳統、是高雄的堅持、更是高雄一定要做的事，我們緬懷歷史、傳承精神，在台灣燈會系列活動中，這一場可能不是觸及人數率最高的一場活動，卻是最重要的一場，今晚，希望大家帶著心中的這道光與滿滿的感謝、祝福與溫暖回家，繼續傳承台灣的勇敢與堅定。

    228草地音樂會，主辦單位更邀請觀眾一起高舉燭光點亮台灣。（記者王榮祥翻攝）

    228草地音樂會，主辦單位更邀請觀眾一起高舉燭光點亮台灣。（記者王榮祥翻攝）

    228草地音樂會，現場代表烏克蘭的藍色、黃色光束盡情奔放，搭配悠揚樂音療育人心。（記者王榮祥翻攝）

    228草地音樂會，現場代表烏克蘭的藍色、黃色光束盡情奔放，搭配悠揚樂音療育人心。（記者王榮祥翻攝）

    228草地音樂會，主辦單位邀請觀眾一起高舉燭光點亮台灣。（記者王榮祥翻攝）

    228草地音樂會，主辦單位邀請觀眾一起高舉燭光點亮台灣。（記者王榮祥翻攝）

    228草地音樂會，主辦單位邀請觀眾一起高舉燭光點亮台灣。（記者王榮祥翻攝）

    228草地音樂會，主辦單位邀請觀眾一起高舉燭光點亮台灣。（記者王榮祥翻攝）

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