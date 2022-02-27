台灣基進包場「時代革命」放映會，邀觀眾排出烏克蘭國旗聲援。（記者王榮祥翻攝）

2022/02/27 19:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進今於高雄舉行288系列活動紀錄片「時代革命」包場放映暨座談會，電影開播前，特地邀請民眾於影廳排出烏克蘭國旗，以行動聲援烏克蘭人民。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，高雄在74年前走過228事件，靠著台灣人民對自由民主的追求，不畏強權壓迫勇敢反抗，而有了今日民主的台灣，這也是香港反送中運動中香港人所展現的意志，我們以「民主雙城」來為此次活動命名，就是希望能讓香港人知道，在這條漫長抵抗強權的道路上，我們能夠彼此打氣扶持。

這幾天看到台灣人、香港人一同聲援烏克蘭，而高雄正進行的台灣燈會也以烏克蘭國旗配色來表示對烏克蘭的聲援，台灣基進也將在放映會前邀請市民以手機排出烏克蘭國旗，用行動支持烏克蘭人民。

她說，民主自由的寶貴，讓我們在高雄在台灣能以任何實際行動支持香港、聲援烏克蘭，也期盼愛好和平與自由的人，不論何時何地都能勇敢團結，無畏強權，「香港加油！」、「烏克蘭加油！」

台灣基進左營、楠梓區高雄市議員參選人陳子瑜表示，時代革命不只是反送中事件的紀錄片，更是好幾個世代追求自由民主香港人的奮鬥，面對威權中國的抵抗。

他認為，只要堅持的意志還在，希望的光就永遠不會熄滅，香港加油，高雄永遠相挺；在台港人、台師大黃浩霆助理教授指出，許多人認為台灣的情況比香港好，但從另一個角度來說，台灣的情況可能更差。

黃浩霆指出，看到228連假許多人開心出遊，不曉得75年前，台灣發生的事情，誤以為台灣已經天光，是個重要的警訊，身為香港人，希望提醒台灣「我們要記得」，並且持續關心轉型正義的進度。

台灣基進包場「時代革命」放映會並舉辦座談。（記者王榮祥翻攝）

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