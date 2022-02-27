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    首頁　>　高雄市

    台灣燈會累計破千萬人次參觀 經濟效益可望超過160億

    台灣燈會倒數計時。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會倒數計時。（記者王榮祥翻攝）

    2022/02/27 19:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣燈會在高雄雙主場、無人機、船愛大戲、以及草地音樂會，頻頻刷新許多紀錄，高雄市政府估算到今天，累計參觀人次突破千萬，228連續假期住房率達9成，鄰近燈區飯店一房難求，活動經濟效益可望超過160億元。

    高市副市長史哲強調，陳其邁市長率市政團隊守住疫情是關鍵！今年因COVID-19疫情影響，市府為守住疫情、撐起民生經濟，在嚴格防疫措施下，特別規劃愛河灣及衛武營雙主場，以展期拉長、人流控管、分時分區分流方式辦理，擴大觀光效益。

    史哲指出，燈會雙主場策略奏效，截至目前統計，累計參觀人次已突破千萬，預估本次活動經濟效益可超過160億元。

    為吸引各地遊客至高雄欣賞燈會，市府於2月份每個周末安排精彩展演，天天有活動周周有彩蛋。

    從春節期間開始，外縣市遊客至燈會展區參觀近4成，春節過後連續2個週末的無人機展演，讓高雄旅館住宿率達到7成。

    在飛行主燈無人機及燈會大戲船愛的推波助瀾下，連日來參觀燈會的外縣市遊客比例大增，228連假湧入燈會參觀的外縣市遊客逼近5成，以228連假首日為例，除鄰近的屏東台南外，雙北桃園遊客佔10%，中部遊客10%，讓高雄市的飯店住宿一房難求，旅館住宿近滿房。

    距離台灣燈會閉幕只剩下最後2天，為使燈會表演更多元吸引更廣泛的觀眾，除了愛河灣的無人機展演、Pokémon GO Tour、武松愛老虎暨愛虎遊行等活動，市府更在今（27）日推出武營晚點名三部曲「我們心中的那一道光」二二八草地音樂會，迎接全國民眾到來。

    今年燈會閉幕（28日）節目也規劃了不同以往的演出，人氣樂團告五人、饒舌歌手大支及新古典室內樂團所演出的音樂劇等，歡迎民眾搭乘捷運、台鐵等公共運輸前往會場，快速便利逛燈會。參觀燈會相關活動及交通資訊，請參考活動官網https://tw-light.tw/

    台灣燈會倒數計時。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會倒數計時。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會倒數計時。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會倒數計時。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會倒數計時。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會倒數計時。（記者王榮祥翻攝）

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