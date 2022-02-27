烏俄人民同聲反戰！烏克蘭新住民哽咽：哥哥抱病也上戰場

烏克蘭在高雄住民林歐莉亞（左二）與俄羅斯好友（右二），今一起現身立委趙天麟服務處，拿著烏克蘭國籍同聲反戰。（記者王榮祥攝）

2022/02/27 19:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕俄國入侵烏克蘭引發全球撻伐，住高雄的烏克蘭居民與俄羅斯好友今一起現身立委趙天麟服務處，同聲反對戰爭，來自烏克蘭的林歐莉亞哽咽表示，有心臟病的哥哥也上了戰場，希望台灣幫幫在台烏克蘭人、跟自己的家鄉。

來自烏克蘭、嫁到高雄6年多的林歐莉亞，今天與住在高雄10多年的俄羅斯好友Olga Gaiayda，一起現身立委趙天麟服務處，除同聲反對戰爭，也闡述這幾天心情、以及家鄉的訊息。

從俄羅斯移民台灣十多年的Olga Gaiayda透過兒子翻譯指出，聽到俄羅斯攻擊烏克蘭，她很心疼，林歐莉亞是她好朋友，很不希望親近的人在那邊打仗，很反對戰爭。

林歐莉亞說，謝謝台灣高雄政府，昨天有看到燈會燈光秀，看到自己國家的國旗，覺得非常感動，已把照片寄出去給所有烏克蘭朋友，包括在打仗的哥哥，但哥哥還沒看（未讀），也不確定哥哥現在狀況如何。

她提到，戰事爆發那天，她知道哥哥因為心臟病在醫院，應該不會上戰場，不料隔天打給爸爸，爸爸哭著說：「哥哥已經在那裏（前線）」，他沒問過誰，就決定要去，家人很擔心。

其他親戚只要是男生，很多人也都領了簡單武器、做過基本訓練，好在俄羅斯部隊入侵時，有辦法保護自己；她聽說俄羅斯不只轟炸軍事目標，也炸到醫院、幼稚園。

男生接受軍方指導，如果俄羅斯坦克車往自己方向前進時，要仔細算幾輛坦克車，然後把最後一輛裝滿油的車炸掉，車隊就無法前進；如果坦克往森林走，不要懷疑，就是把森林燒掉。

林歐莉亞擔心家鄉，也擔心在台灣的烏克蘭人，特別是學生可能在生活、學業都被影響，公開喊話，希望台灣政府幫幫忙。

趙天麟說，已連繫教育部、外交部，近期可能先針對烏克蘭在台學生、研擬協助方案，近期就會公布辦法與聯繫當事人，後續也可能透過跟國際專戶，提供海外有需要的烏克蘭人必要協助。

趙天麟表示，此時此刻「我們都是烏克蘭人」。

來自烏克蘭的林歐莉亞，述說自己家鄉境況，呼籲台灣幫幫忙。（記者王榮祥攝）

林歐莉亞擔心烏克蘭在台學生（左三、左四）境況，呼籲台灣朋友幫忙。（記者王榮祥攝）

從俄羅斯移民台灣十多年的Olga Gaiayda（右二）透過兒子（右一）翻譯指出，聽到俄羅斯攻擊烏克蘭，她很心疼，林歐莉亞是她好朋友，很不希望親近的人在那邊打仗，很反對戰爭。（記者王榮祥攝）

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