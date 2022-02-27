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    台灣燈會今晚最後一場無人機展演 警3支電波干擾槍上陣防「落漆」

    2022台灣燈會最後一場無人機展演防落漆，高市警3支電波干擾槍再上陣。（民眾提供）

    2022台灣燈會最後一場無人機展演防落漆，高市警3支電波干擾槍再上陣。（民眾提供）

    2022/02/27 12:27

    〔記者黃良傑／高雄報導〕2022台灣燈會今晚最後一場1500架無人機展演，為確保成功演出避免「落漆」，高市警方除持續出動3支電波干擾槍外，刑事局電偵大隊協助出動電波車，追蹤有無不明電波，NCC對於無人機使用頻道與範圍，也展開必要的監控，務必完成今晚無人機的表演。

    據了解，昨（26）日無人機升空展演比前一晚（25日）更完美，25、26日兩天，都未測到有任何不同頻段異常的電信訊號，25日有幾架無人機摔落，並不影響無人機圖像排列，屬於合理可接受範圍。

    警方持續3天出動3支電波干擾槍，選定海邊路停車場附近、海音館、五福橋附近待命，展演前一接獲舉報或指令，便高舉掃瞄干擾，據了解，市府於展演期間，已勸退原獲准升空的一般民眾取消，待27日晚間最後一場表演後，再擇日延後飛，以免影響燈會的表演，或遭警方的干擾槍影響。

    至於24日晚間無人機「落漆」表演，曾有2次頻率全面向的頻寬干擾，最後無人機完全與訊號台無成功封包傳遞資訊，導致無人機返航無法正常成像，NCC、刑事局仍在了解當晚空域狀況，是否有人惡意干擾行為，仍不能貿然斷言恐生恐慌，市府呼籲民眾在觀賞無人機時，手機盡量切換到飛航模式，減少不必要干擾。

    持續2晚1500架無人機升空展演平順沒「落漆」，25、26日兩天都未測到有任何不同頻段異常的電信訊號。（記者李惠洲攝）

    持續2晚1500架無人機升空展演平順沒「落漆」，25、26日兩天都未測到有任何不同頻段異常的電信訊號。（記者李惠洲攝）

    持續2晚1500架無人機升空展演平順沒「落漆」，25、26日兩天都未測到有任何不同頻段異常的電信訊號。（記者李惠洲攝）

    持續2晚1500架無人機升空展演平順沒「落漆」，25、26日兩天都未測到有任何不同頻段異常的電信訊號。（記者李惠洲攝）

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