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    台灣燈會「南島日」 國際南島學生與原住民燈影下樂舞交織

    台灣燈會「南島日」，近百位國際生及原住民學生，穿上自己國家傳統服裝參與活動。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會「南島日」，近百位國際生及原住民學生，穿上自己國家傳統服裝參與活動。（記者王榮祥翻攝）

    2022/02/27 09:54

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣燈會衛武營南島藝術燈區舉辦「南島日」，邀請來自文藻外語大學及義守大學、近百位國際生及原住民學生，穿上自己國家的傳統服裝，在燈影下以樂舞交流，也讓國際風、原民風進一步融入燈會活動中。

    專程出席盛會的原住民族委員會主委夷將·拔路兒，讚嘆高雄非常善用資源，作品樣樣精彩、各具特色，「族光再現」燈區展現的16族特色，繽紛燈飾點綴在樹上，成為現場許多民眾拍照打卡的熱點。

    南島日有許多貴賓現身力挺，高市副市長史哲、副秘書長張家興、原民會主委阿布斯、觀光局長周玲妏、高市阿美族總頭目葉大新與各族群頭目、高市原民會族群委員、南島藝術燈區藝術家們、義守大學原住民族學院院長趙仁方等。

    也有貴賓遠從外地前來，包括台南市原民會主委白惠蘭、屏東縣原民處長顏成仁、屏東縣三地門鄉長車牧勒賽以•拉勒格安。

    活動在阿美族青年傳統樂舞中揭開序幕，並邀請高市美術館行政長林羿妏、原住民藝術家及市民朋友，共同巡禮南島藝術燈區，在作品南島之眼導覽時，夷將等人手拿火把點亮燈飾，象徵原住民藝術文化永不止息。

    阿布斯指出，非常感謝原民會挹注經費支持南島藝術燈區創作，同時感謝所有支持南島藝術燈區的市府團隊，還有原住民表演藝術家及義守大學、文藻外語大學同學，有大家的支持，是原民會前進動力。

    台灣燈會南島日，原住民演出傳統樂舞。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會南島日，原住民演出傳統樂舞。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會南島日，國際學生穿著傳統服裝參與。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會南島日，國際學生穿著傳統服裝參與。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會南島日，與會者共同點燈。（記者王榮祥翻攝）

    台灣燈會南島日，與會者共同點燈。（記者王榮祥翻攝）

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