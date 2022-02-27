為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    扯！男大白天邊騎單車邊喝酒 一路搖晃

    孫男大白天邊騎單車邊喝酒，求警放他一馬反被開罰。（讀者提供）

    孫男大白天邊騎單車邊喝酒，求警放他一馬反被開罰。（讀者提供）

    2022/02/27 08:52

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名孫姓男子大白天邊騎單車、邊喝酒，一路左搖右晃、重心不穩，欲騎過楠梓區加昌、宏昌街口，誇張行為引來警方攔查關心，孫男竟扯快到家了，應該不會怎樣，反求警方放他一馬，警方當場對孫男實施酒測，酒測值達每公升0.27毫克，依法開出600元至1200元罰單。

    楠梓警分局加昌派出所巡佐羅俊弘、警員曾建翔前天巡邏經過楠梓區後昌路，發現1名單車騎士居然一手騎單車、一手持罐裝啤酒，且左搖右晃重心不穩，警方上前將他攔下盤查身份，發現孫姓男子（47歲）渾身酒味。

    警方告誡孫男騎單車喝酒行為很危險，孫男坦承邊騎車、邊喝酒，認為住家就在附近，騎單車一下就到家了，應該不會怎樣，反求警方放他一馬。

    警方當場對孫男實施酒測，酒測值達每公升0.27毫克，由於非屬動力交通工具，警方未將他依刑法公共危險罪嫌送辦，當場依違反道路交通管理處罰條例，開出600元至1200元罰單，並要求他徒步返家，不得再邊騎單車、邊喝酒。

    楠梓警方提醒民眾千萬不要誤以為酒後騎乘單車就沒有罰則，依道路交通管理處罰條例73條第2項規定「駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準（0.15mg/l）者，可處600元至1200元罰緩，且拒測者依道路交通管理處罰條例73條第3項規定可處2400元罰緩。

    此外，民眾如果駕駛的是電動（輔助）自行車，因屬動力交通工具，若酒測值達每公升0.25毫克以上，將觸犯刑法第185條之3公共危險罪，警方呼籲民眾酒後採步行方式或搭乘計程車，保護自己也保護別人，以維護交通安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方當場對孫男實施酒測，酒測值達每公升0.27毫克，依法開出600元至1200元罰單。（讀者提供）

    警方當場對孫男實施酒測，酒測值達每公升0.27毫克，依法開出600元至1200元罰單。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒駕丟駕照…婦酒後騎車回家 舊蘇花和仁隧道內自摔亡
    2022/02/26 16:31

    酒駕丟駕照…婦酒後騎車回家 舊蘇花和仁隧道內自摔亡
    酒駕肇事強制驗血違憲 警署將配合研修採證程序
    2022/02/25 22:18

    酒駕肇事強制驗血違憲 警署將配合研修採證程序

    台中哪區成自住客新選擇？
    肇事拒酒測警方強制驗血 大法官宣告違憲
    2022/02/25 15:15

    肇事拒酒測警方強制驗血 大法官宣告違憲
    4天內2度酒駕被逮 男子聽到「移送」哭求原諒
    2022/02/25 11:02

    4天內2度酒駕被逮 男子聽到「移送」哭求原諒

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播