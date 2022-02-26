祈願和平 台灣燈會烏克蘭藍黃國旗色映照高雄夜空

愛河灣今晚展現烏克蘭國旗的藍與黃。（記者王榮祥翻攝）

2022/02/26 20:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕今晚台灣燈會壓軸大戲之一的228音樂會進行彩排，衛武營與愛河灣都亮出代表烏克蘭國旗的藍光與黃光，高雄市長陳其邁透過臉書指出，任何戰爭行為都應被譴責，高雄以主燈聲援烏克蘭，表達跟烏克蘭人站在一起，祈願和平。

陳其邁表示，對於俄羅斯片面展開軍事行動，以武力入侵烏克蘭破壞和平，要給予嚴正譴責，任何戰爭行為都應被譴責，應透過和平、理性對話與協商解決歧見與爭端。

作為國際社會民主陣營的一員，我們堅定捍衛民主自由與人權的核心價值不變，因此今天，高雄才以主燈聲援烏克蘭，表達我們跟烏克蘭人站在一起，祈願和平。

高市副市長史哲解釋，主燈用色彩發出了訊息與態度，期盼烏克蘭及每個有戰火威脅的國度，能夠及早得到和平的保護。

他說明，烏克蘭的國旗由藍色和黃色組成，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史。

2022台灣燈會在高雄最後一個週末，主辦單位將透過二二八音樂會，向大家傳遞這場新燈會的核心概念、台灣燈會的主燈就是台灣。

這一晚，自有形的光入眼，要邀請大家一起點亮心中的那道光，讓光的能量傳承為台灣、為社會的付出的勇敢力量。

從2014年開始，高雄春天藝術節連年辦理二二八紀念音樂會，不論是在廳堂、或是以草地音樂會形式舉行，一同默哀、追念二二八，並以音樂撫慰這段歷史的傷痛，更以音樂傳遞勇敢、愛與希望。

今年適逢二二八75週年，特別移師2022台灣燈會在高雄雙主場之一的「衛武營戶外劇場」演出，2月27日晚上七點一起用「光」串聯兩個台灣重要的歷史回憶與活動，透過光與光的結合，以並聯的光能量跨越二二八歷史傷痕。

音樂會今晚彩排，衛武營、愛河灣同時打出象徵烏克蘭國旗的藍光與黃光，主燈用色彩、向遠方國度發出了訊息與態度。

二二八音樂會今晚彩排，高流同步打出藍光與黃光，呈現烏克蘭國旗的顏色，為深陷戰火的烏克國祈願和平。（記者王榮祥翻攝）

愛河灣今晚光線主角是藍色與黃色。（記者王榮祥翻攝）

愛河灣今晚燈光主角是藍色與黃色，烏克蘭的顏色。（記者王榮祥翻攝）

衛武營今晚音樂會彩排，亮出烏克蘭的顏色。（記者王榮祥翻攝）

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