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    首頁　>　高雄市

    228連假車潮搶看無人機 高雄7處路段易塞車

    國十匝道車流回堵。（記者黃旭磊攝）

    國十匝道車流回堵。（記者黃旭磊攝）

    2022/02/26 18:48

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕天氣放晴回溫，國道及旗山、美濃、六龜風景區湧進車潮，交通部高速公路局及警方估計超過十萬車次，而台灣燈會無人機展演還有兩晚，國一九如交流道等路段傍晚開始塞車。

    高速公路局南區交控中心表示，228連假首日，國道南區（台南以南）車流量達187百萬車公里，估計高峰車次約數十萬與去年228流量相當，而晚間在國道一號南下九如、中正等交流道出現壅塞，與燈會無人機晚間展演有關。

    至於易塞車路段，高公局指出，國道十號上午東向往旗山、美濃及燕巢車多，下午回流塞在仁武西向鼎金系統， 國道三號南下中寮隧道車多，國一北上岡山到楠梓路段上午車多，下午則從台南仁德到岡山車多。

    旗山、美濃及六龜、茂林景點也出現車潮；旗山警分局指出，不少遊客前往市區參觀燈會，郊區車流還算順暢，「比前幾年好開很多。」

    警方表示，規劃9條替代道路紓解旗山老街等景點車流，其中，往六龜、茂林地區替代可從國十下里港交流道接土庫堤防路，左轉直走至美濃龜山街接獅山街至台28線右轉往六龜。

    警方説，往甲仙、杉林建議先由國十嶺口交流道下平面道路，接旗南路左轉直行至旗山市區接中正路前往，相關替代道路建議上網查詢「111年228連續假期期間交通疏導替代道路措施」 （kcg.gov.tw）網站。

    旗山老街附近車流增多。（記者黃旭磊攝）

    旗山老街附近車流增多。（記者黃旭磊攝）

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