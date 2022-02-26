為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    阿姨整夜手機擴音監控 阻經紀人迷姦星夢少女

    經紀人意圖迷姦星夢少女，被阿姨開手機擴音制止。（情境照）

    經紀人意圖迷姦星夢少女，被阿姨開手機擴音制止。（情境照）

    2022/02/26 16:39

    〔記者蔡清華／高雄報導〕嚮往演藝工作的小茹（化名）2018年4月間搭高鐵南下與高雄的陳姓經紀人會面準備試鏡，但陳心懷不軌以隔日才能試鏡為由將她帶回住處過夜，小茹和阿姨相約整夜開手機擴音保持警戒，小茹遭性侵反抗的過程，阿姨透過手機得知，隔空制止。陳男被告上法庭，判刑6年。

    判決指出，在高雄從事經紀人工作的陳男，2018年4月間幫小茹介紹一個高雄的試鏡機會，開車接專程從台北搭高鐵南下高雄的她，又以隔日才安排試鏡為由，帶小茹回住處過夜。

    因小茹深感不安，又不想放棄試鏡機會，正好她的阿姨工作值夜班，兩人相約整夜開手機保持通話，陳當夜至翌日凌晨間，進其房間佯稱她身體發燒，須服藥才不影響試鏡，提供安眠藥物給她服用。

    就在小茹服藥後神智不清的情況下，陳親吻她的嘴唇，脫下自己內褲欲以強暴時，小茹因察覺身體遭觸碰而驚醒，反抗的過程阿姨透過手機全程得知，在手機開擴音的情況下，阿姨跟小茹說：「妳跟他講妳阿姨在電話這邊，通通都聽到，妳叫他不要亂來」嚇得陳男趕忙道歉，送小茹離開。

    事後小茹訴警偵辦，陳男否認犯行，小茹提出含FM2藥物體檢報告，以及阿姨電信公司關鍵的長時間通話紀錄，讓一審法官採認被告確有性侵行為，依以藥劑強制性交未遂罪判刑6年，高等法院高雄分院駁回陳男上訴，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車廠老闆偷摻生命之水 迷姦2女
    2022/02/16 05:30

    車廠老闆偷摻生命之水 迷姦2女
    小心！ 生命之水無色無味也驗不出
    2022/02/16 05:30

    小心！ 生命之水無色無味也驗不出

    台中哪區成自住客新選擇？
    女學生遭下藥玷辱 補習班主任重判
    2021/11/15 06:45

    女學生遭下藥玷辱 補習班主任重判
    察覺男網友特調梅酒有異 女子仍喝下...斷片被性侵
    2021/11/07 00:34

    察覺男網友特調梅酒有異 女子仍喝下...斷片被性侵

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播