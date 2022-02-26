阿姨整夜手機擴音監控 阻經紀人迷姦星夢少女

經紀人意圖迷姦星夢少女，被阿姨開手機擴音制止。（情境照）

2022/02/26 16:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕嚮往演藝工作的小茹（化名）2018年4月間搭高鐵南下與高雄的陳姓經紀人會面準備試鏡，但陳心懷不軌以隔日才能試鏡為由將她帶回住處過夜，小茹和阿姨相約整夜開手機擴音保持警戒，小茹遭性侵反抗的過程，阿姨透過手機得知，隔空制止。陳男被告上法庭，判刑6年。

判決指出，在高雄從事經紀人工作的陳男，2018年4月間幫小茹介紹一個高雄的試鏡機會，開車接專程從台北搭高鐵南下高雄的她，又以隔日才安排試鏡為由，帶小茹回住處過夜。

因小茹深感不安，又不想放棄試鏡機會，正好她的阿姨工作值夜班，兩人相約整夜開手機保持通話，陳當夜至翌日凌晨間，進其房間佯稱她身體發燒，須服藥才不影響試鏡，提供安眠藥物給她服用。

就在小茹服藥後神智不清的情況下，陳親吻她的嘴唇，脫下自己內褲欲以強暴時，小茹因察覺身體遭觸碰而驚醒，反抗的過程阿姨透過手機全程得知，在手機開擴音的情況下，阿姨跟小茹說：「妳跟他講妳阿姨在電話這邊，通通都聽到，妳叫他不要亂來」嚇得陳男趕忙道歉，送小茹離開。

事後小茹訴警偵辦，陳男否認犯行，小茹提出含FM2藥物體檢報告，以及阿姨電信公司關鍵的長時間通話紀錄，讓一審法官採認被告確有性侵行為，依以藥劑強制性交未遂罪判刑6年，高等法院高雄分院駁回陳男上訴，全案仍可上訴。

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