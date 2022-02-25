沒再干擾 高雄燈會無人機今晚完美演出

在全面防範下，無人機今晚表演順利，圖形均有成像。（高市府提供）

2022/02/25 22:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2022台灣燈會昨晚的無人機展演「落漆」，一些動態圖案無法成像，研判是遭異常的電信訊號刻意干擾。在全面防範下，今晚表演順利，圖形均有成像，最後也施放煙火，民眾直呼好漂亮。

台灣燈會昨晚的無人機展演，為時12分鐘表演尾聲遭遇訊號干擾，從國旗圖樣開始落漆、地球儀零零散散，最受歡迎的「戴資穎跳殺」動態無法成形，結尾可愛歡喜虎爺也不見了。

市長陳其邁今早受訪時說，初步清查，發現有不同頻段異常的電信訊號，對無人機進行刻意干擾，已請電信警察全面協助。也呼籲民眾在觀賞無人機時，手機盡量切換到飛航模式，減少不必要干擾。

統籌的高雄市副市長史哲說，根據負責的Intel團隊報告，昨晚的展演過程中，有2次頻率全面向的頻寬干擾，到最後無人機已經完全與訊號台無成功封包傳遞資訊，導致無人機返航無法正常成像，這是在巡迴世界展演裡，從未發生過的大干擾。

史哲今天下午召集相關局處、電信警察、港警、NCC、中華電信等單位，共同研議相關狀況，並增加防範與查緝措施，加大管制區域。

在全面防範下，今晚的無人機表演過程相當順利，圖形均有成像，只出現一小部分無人機沒飛到確切位置的小誤差，不影響整個展演的精采，爆滿的圍觀群眾紛紛叫好鼓掌。

無人機展演剩下明、後天最後2場，史哲表示，目前還沒找到惡意干擾的主要來源，這樣的破壞，還是可能會再次發生。他呼籲躲在暗處的惡意干擾，請不要再破壞大家的期待與美好。

無人機今晚表演順利，最後還有煙火的彩蛋。（高市府提供）

高雄市副市長史哲（右）坐鎮防範，今晚的無人機表演過程順利，圖形均有成像。（記者葛祐豪翻攝）

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