75歲文史工作者找到「石鴝鵒」 駱駝山百年傳說山林中現身

石鴝鵒隱身山林之中，模樣完好。（戴健城提供）

2022/02/25 19:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕清朝鳳山縣采訪冊紀載駱駝山有十三勝，其中石牛稠、石棋盤已經消失，林園區文史工作者戴建城花了25年時間，終於找到最後一塊拼圖「石鴝鵒」（鴝鵒：八哥別名），原來它早已隱沒在茂密林木中，但模樣依然完好。

75歲戴建城從事文史工作多年，長年按圖索驥尋覓駱駝山十三勝，林半仙傳奇的「金面盆」是第一個找到的，沒想到隔了25年才尋獲石鴝鵒，且大有「卻在燈火闌珊處」之嘆。

戴建城表示，鳳山丘陵來到林園區陡然隆起現叫駱駝山，最高海拔141公尺，根據鳳山縣采訪冊紀載:「鳳山，有鳳山洞、向天池、金面盆、清水巖、石翁媼、石鴝鵒、石牛稠、石鐘、石鼓、石船、石棋盤、仙人跡、獅子喉十三勝。

他說，石牛稠因早年地方產業石灰窯蓬勃，大量開採珊瑚礁岩而消失；石棋盤在鳳山水庫附近，也是因為開發成為歷史名詞，其餘則已經陸續被發現，唯獨石鴝鵒遲未現身。

戴建城說，根據紀載它在「石翁媼（現稱石頭公），南方數伍」，地理位置很明顯，但該處為一片茂密山林，一直找不到入口。他日前心一橫獨自走進山林內，穿梭一陣後發現一條狹窄柏油路，路的盡頭有塊巨石，就如鳳山采訪冊描述的石鴝鵒「亦平地一石結成，色灰黑，大倍於鵝，細審之，真如生者」。

石鴝鵒隱身層層山林中，看似完好，戴健成非常開心找到多處勝景，提供喜愛地方文史的人能尋幽探古。

仙人跡前端凸起，像是腳趾頭。（記者洪臣宏攝）

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