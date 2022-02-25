烏克蘭家鄉陷戰火！在台學生憂曝：心臟病哥哥瞞妻兒上戰場

2022/02/25 18:10

〔記者許麗娟／高雄報導〕俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，高雄有3名從烏克蘭到中山大學就讀碩博士班的學生，教育所博士生林歐莉亞說，她今年42歲的哥哥有心臟病，其實可不用上戰場，卻瞞著家人去打仗，到戰場上才敢說，讓她非常擔心。

林歐莉亞的先生是台灣人，她想來台灣念書，先生也在這裡，所以來台，至今只有3年多前回去過烏克蘭1次，後來因為疫情都沒回國。她說，戰爭對國家的影響很大，就她所知，很多房子倒了，光昨天就有130人死掉，她在家鄉有哥哥、爸爸和其他親戚，一直與他們保持聯繫，但有時網路會中斷，也怕突然聯繫不上，會緊張是不是附近什麼設備被炸掉了！

林歐莉亞說，哥哥昨天就去打仗，讓她非常擔心，他已結婚、小孩也16歲了，但他事先不敢跟家人說他的決定，直到戰場才通知很妻兒，像哥哥一樣很多烏克蘭男生自願上戰場，他們因為愛國，認為守護自己的國家是應該的。

林歐莉亞也試圖與在基輔的學生和表妹視訊，不過學生說，現在在可躲子彈的地方，因為聽到轟炸聲音，所以趕快去躲起來。她的表妹則在離基輔100公里的城市，但因附近有軍隊的基地，也聽過炸的聲音，她們說，已連續2晚都睡不好，昨晚連續聽到4個爆炸聲。

在城市另一邊的好友則說，一早就聽到很多飛機的聲音，不清楚在是俄羅還是烏克蘭的戰機，在烏克蘭的男生心裡都知道，早晚會收到上戰場的通知，好友的先生是貨運公司老闆，己收到通知車子要被國家徵收使用，和她哥哥一樣，昨天很多烏克蘭男生不想等通知自願報名去打仗，聽說報名現場真的很多人排隊。

中山大學就讀醫學科技所碩士生羅丹尼與教育與人類發展所碩士生伊庫娃則是情侶，羅丹尼2014曾到成大學中文，這次是與女友伊庫娃一起來，從去年3月來台至今還沒機會回烏克蘭。

羅丹尼受訪時說，他很擔心家鄉的狀況，因為現在烏克蘭各大城市狀況不太好，爸爸的家走路10分鐘距離的建物也被炸毀，但目前仍可透過網路聯絡家人，他的家人現在不安全、烏克蘭也不安全，爸爸今年53歲，也即將上戰場。羅丹尼說，台灣很遠，家鄉的親友若要出國會去鄰近的國家，例如波蘭，應該不會選擇到台灣避難。他也說，烏克蘭的學生若需來台，需要到俄羅斯莫斯科的台灣代表處辦入境手續，真的很麻煩。

中山大學國際長郭志文說，學校目前有3位烏克蘭籍的學生，已透過承辦同仁表達關切，未來戰事若持續，學生若生活費用有困難，可向國際處申請急難救助補助，若戰事持續到下學期，有繳學雜費的困難，學校也可協助募款。

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