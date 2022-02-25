高雄+0！港區新措施 陳其邁：修造船廠人員每週快篩1次

高雄市長陳其邁指出，修船造廠的船舶修造人員、碼頭工作人員須每週快篩1次，行政人員除外。（記者許麗娟攝）

2022/02/25 16:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（25）日沒有新增確診個案，市長陳其邁指出，造船廠的船舶修造、碼頭工作人員，須每週快篩1次，此外，3月3日起，國際船舶入境高雄港需提供48小時內的快篩證明。

陳其邁指出，市府本週密集檢討港區作業、如何落實防疫，高雄港是國際商港，由於西太平洋的疫情仍在流行的高峰期，港埠應採高規格的防疫標準，經與中央流行疫情指揮中心、航港局、港務公司討論，實施新的進出高雄港埠作業規定。

交通部航港局副局長陳賓權表示，港區防疫新措施將自3月3日起在高雄港示範實施，除了登船人員維持每週2次快篩，下船後仍持續監控健康，維持到檢查站報到，下船後要進行完整清消才能回家或到工作單位。

對於船員的要求，未來國際船舶入境高雄港，需提供48小時內的快篩證明、附照片，並連同衛生健康說明書，若全船陰性，即比照快篩結果陰性作業。

如有陽性，方案1，到港後，全員下船進行PCR採檢，PCR有陽性就後送就醫，其他人則全船檢疫14天，船舶開到錨區停留，第3、7、10天進行快篩，第14天做PCR採檢，若沒問題即可進港作業，若期間再出現陽性個案，就要再回到14天的採檢方式。方案2，若船公司認為上述方案對船期有影響，則可採全員更替、全船清消繼續作業。

至於貨櫃船緊急狀況，為避免塞港，船公司可專案申請、專案管理、專人督導，高規格防護辦理裝卸作業。

陳其邁指出，1月發生在高雄港感染個案，主要是登外籍船舶作業，把疫情帶下來，因散工或零工登船作業，或是在港邊特定修船造成群聚感染，一方面加強邊境管理，另一方面港區仍維持每週兩次快篩。

但是，高雄的修造船廠、碼頭工作人員，則新規定為每週快篩1次、實聯制，若是業務行政人員則須落實實聯制。

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交通部航港局副局長陳賓權指出，3月3日起入境高雄港船舶須提出48小時內的快篩證明。（記者許麗娟攝）

國際船舶3月3日起在高雄港的新篩檢方案。（圖由高雄市政府提供）

高雄港區造船廠新的防疫規定，修造船廠人員和碼頭工作人員須每週快篩1次。（圖由高雄市政府提供）

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