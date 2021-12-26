撞碎一家4口天倫夢 肇事男已3次酒駕 市長陳其邁震怒了

撞飛一家4口釀1死3傷的黃姓男子有3次酒駕紀錄，今晚以現行犯被警逮捕。（記者黃良傑攝）

2021/12/26 23:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市前金區河東路、國民街口，今晚7點20分發生重大車禍！一家四口高興出遊逛街，過斑馬線時，慘遭酒駕的BMW撞飛受傷送醫急救，釀成媽媽37歲范姓女子遇死劫，丈夫和兩個女兒受傷。警方調查肇事的黃男先前就曾有2次酒駕紀錄，如今再犯，造成天人永隔的慘劇。市長陳其邁獲悉後也表示，酒駕肇事致死案件人神共憤，要求警察局須從嚴從速偵辦。

據了解，遭酒駕男追撞造成1死3傷的無辜行人是一家人，包括死者范女（37歲）、丈夫林男（45歲）及13、15歲的兩名女兒。肇事黃男（38歲）酒測值高達1.24，他自覺尚有醉意拒絕夜間偵訊，新興分局警方將朝不確定故意殺人、酒駕肇事致死等罪嫌偵辦，並建請高雄地檢署將黃嫌聲請羈押。

警方調查酒駕肇事的黃男曾於2006年、2009年，分別在小港區、前鎮區有酒駕紀錄，目前無業。他於今晚駕駛BMW自小客車南向北，行駛河東路上往中正路方向，死者范女和丈夫、女兒一家4口逛街，在河東路上由西向東過斑馬線，竟遭黃男側向追撞，三女一男都受傷，被救護車緊急送往醫院急救。

媽媽范女送醫急救一個多小時後無效，宣告不治，另3人仍在醫院救治。員警趕至現場處理，調閱監視器釐清車禍過程。

市長陳其邁第一時間得知表示，酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容，要求警察局從嚴從速偵辦，決不寬貸。

高市晚上發生汽車追撞4名行人重大車禍，肇事駕駛現場酒測値逾1.2，被以現行犯逮捕。（民眾提供）

高市晚上發生汽車追撞4名行人重大車禍，肇事駕駛現場酒測値逾1.2，被以現行犯逮捕。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法