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    五月天第二場演唱會 高捷湧入大批人潮

    五月天高雄第二場演唱會，高雄捷運R17世運站下午不到5點湧現大批歌迷搭乘，捷運班次更是班班客滿。（記者李惠洲攝）

    五月天高雄第二場演唱會，高雄捷運R17世運站下午不到5點湧現大批歌迷搭乘，捷運班次更是班班客滿。（記者李惠洲攝）

    2021/12/26 18:45

    〔記者李惠洲／高雄報導〕歌迷期待已久的天團五月天再度回歸高雄開唱，今晚26號是第二場演唱會，大批歌迷不到下午五點就湧現高雄世運主場館，世運主場館周邊道路包含，翠華路、左楠路、軍校路等也湧入大量車潮，尤其主要的大眾交通工具捷運R17世運站，幾乎到了下午班班客滿。

    民眾密集的湧入捷運站排隊出站，整體目前交通狀況大致順暢，因目前仍處防疫期間，歌迷也相當配合防疫政策，演唱會內禁止飲食，全程配戴口罩，共同落實政府防疫措施。

    五月天高雄演唱會，大批歌迷在世運主場館外排隊等待進場。（記者李惠洲攝）

    五月天高雄演唱會，大批歌迷在世運主場館外排隊等待進場。（記者李惠洲攝）

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