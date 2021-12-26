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    五月天高雄演唱會今晚見 警加強安檢

    五月天高雄世運主場館第2場演唱會，捷運運量將再創紀錄警加強安檢。（圖由市府提供）

    五月天高雄世運主場館第2場演唱會，捷運運量將再創紀錄警加強安檢。（圖由市府提供）

    2021/12/26 16:15

    〔記者黃良傑／高雄報導〕五月天睽違4年再度重返高雄世運主場館，今晚（26日）和31日均有一場「好好好想見到你」演唱會，交通局統計昨晚首場演唱會捷運運量大幅激增，今天凌晨0點前，捷運R17世運站單日旅運人次，高達3萬6790人，接駁車達127車次，約5877人次，預估今晚五月天的演唱會，高捷運量將再增加，不過，世運主場館周邊道路翠華路、左楠路、軍校路等，都會湧入大量車潮，警方加強交管疏導。

    市府表示，知名藝人五月天睽違4年再度重返高雄世運主場館 ，12月25、26、31日及111年1月1日，共舉辦4場「好好好想見到你」演唱會，昨天首場演唱會吸引大批歌迷湧入主場館，更無懼於有人網路向高捷公司恐嚇攻擊新左營站，警方研判惡作劇成份居高，但仍不敢大意，喬裝便衣於車廂、站體來回巡邏。

    交通局表示，今年演唱會，高雄捷運配合加密班次疏運遊客，另為疏運外縣市民眾，搭乘台鐵及高鐵的樂迷，可於台鐵新左營站（高鐵左營站）「北1出口」處，轉搭「免費接駁車」前往世運主場館。散場疏運部分，樂迷同樣可於世運大道（南側）搭乘「免費接駁車」返回台鐵新左營站。

    第一日演唱會結束散場疏運狀況良好，約於晚間11時30分內順利疏散完成，樂迷都相當配合交通宣導，交通局呼籲接下來3個場次，樂迷能多加搭乘捷運或是接駁專車前往現場，今晚第2場演唱會，市警局、捷運局、交通局如臨大敵，加強交通、治安、旅運、接駁等各項工作。

    五月天高雄世運主場館第2場演唱會，捷運運量將再創紀錄警加強安檢。（資料照）

    五月天高雄世運主場館第2場演唱會，捷運運量將再創紀錄警加強安檢。（資料照）

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