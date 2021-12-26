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    首頁　>　高雄市

    男子兩度縱火燒自家辯精神有異 法官不信重判3年

    男子兩度縱火燒自家辯稱精神有異，法官認為他還會救火仍能辨識重判3年。（資料照）

    男子兩度縱火燒自家辯稱精神有異，法官認為他還會救火仍能辨識重判3年。（資料照）

    2021/12/26 14:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名顏姓男子被控去年8月間涉嫌在自家屋內縱火，當時還有老母、妻小在家，所幸被顏男姊姊發現、澆滅，但顏男仍拿來瓦斯噴器點火，警消獲報趕到灌救，及時撲滅火勢，顏男向法官否認縱火，推稱已無任何印象，家人出庭做證指控顏男惡行，高雄地院以放火燒燬現供人使用之住宅罪嫌，判他3年10月徒刑，全案可上訴。

    判決書指出，被告顏男與母親、妻兒同住在高市透天厝內，顏男於去年8月間，疑因工作不順情緒不穩，被控用打火機點燃房內衣服、棉被等易燃物，不顧還有家人在家可能逃生不及，所幸顏男的胞姊前往找母親，見狀迅速滅火，不料，顏男又跑上3樓拿瓦斯噴器，再下樓朝屋內點火。

    火勢一發不可收拾，顏男見狀似乍醒，拿出臉盆裝水救火，警消獲報馳援救災，顏男被架離現場並送法辦，他辯稱當時曾服了許多藥物，不慎打翻飲料便把棉被放地上是要擦拭，否認放火，後來也沒什麼印象，等到他醒來時已躺在醫院，事後家人告知他持打火機點火，但他沒有印象，況且他不可能會放火燒自己的房子，委任律師則主張被告患有精神障礙，因受工作刺激致情緒不穩定，向法官請求減刑。

    合議庭法官認為被告兩度在屋內縱火，雖辯稱有精神障礙影響認知和判斷，但事後仍會自行救火，判定被告當時對相關過程仍有分辨能力，且事後仍狡辯無後悔之意，仍重判3年10月，仍可上訴。

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